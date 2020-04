Muere actriz y activista canadiense Shirley Douglas

En esta foto del 23 de febrero de 2013, Shirley Douglas posa con sus hijos, el actor Kiefer Sutherland y la productora Rachel Sutherland, tras recibir el Premio A la Excelencia ACTRA en Toronto. Shirley Douglas, la apasionada activista y veterana actriz canadiense, murió a los 86 años. Sutherland informó el deceso de su madre en Twitter el domingo 5 de abril del 2020, diciendo que sucumbió a complicaciones de una neumonía no relacionada con el coronavirus. (Galit RodanThe Canadian Press via AP, Archivo) less En esta foto del 23 de febrero de 2013, Shirley Douglas posa con sus hijos, el actor Kiefer Sutherland y la productora Rachel Sutherland, tras recibir el Premio A la Excelencia ACTRA en Toronto. Shirley ... more Photo: Galit Rodan, AP Photo: Galit Rodan, AP Image 1 of / 1 Caption Close Muere actriz y activista canadiense Shirley Douglas 1 / 1 Back to Gallery

TORONTO (AP) — Shirley Douglas, la apasionada activista y actriz veterana canadiense, madre del actor Kiefer Sutherland e hija del fundador del medicare en Canadá Tommy Douglas, falleció el domingo. Tenía 86 años.

Sutherland anunció el deceso de su madre en Twitter, diciendo que ésta sucumbió a complicaciones de una neumonía que no estaba relacionada con el COVID-19.

“Mi madre fue una mujer extraordinaria que vivió una vida extraordinaria”, dijo Sutherland. “Tristemente estuvo batallando bastante tiempo por su salud y nosotros, como familia, sabíamos que este día estaba cerca”.

Nacida en Weyburn, Saskatchewan, Douglas trabajó con directores que incluyen a Stanley Kubrick ("Lolita") y David Cronenberg ("Dead Ringers", o en español “Una vez en la vida”), y recibió un premio Gemini por su actuación en la película para TV de 1999 “Shadow Lake”.

Apoyó incansablemente una variedad de causas a lo largo de su vida, entre ellas el movimiento por los derechos civiles, la organización política Pantera Negra y la lucha para salvar el sistema de salud pública de Canadá, promovido por su padre político.

En 1965, se casó con el actor canadiense Donald Sutherland, con quien tuvo dos hijos antes de divorciarse: los mellizos Rachel, una productora de televisión, y Kiefer, un renombrado actor de cine y TV en su propio derecho. Douglas tuvo otro hijo, Thomas, de un matrimonio previo.

Nacida el 2 de abril de 1934, Douglas mostró desde temprano interés en las artes, así como en la política mientras seguía el curso de la campaña con su padre, quien llegó a ser jefe de gobierno de Saskatchewan, líder nacional del Nuevo Partido Democrático y un ícono socialista.

Estudió en la Escuela Banff de Bellas Artes y más tarde en la Real Academia de Arte Dramático en Inglaterra, donde hizo teatro y televisión y participó en marchas antinucleares.

En las décadas de los 60 y 70, mientras vivía en California, participó en campañas contra la Guerra de Vietnam y protestó por varias causas.

Ayudó a establecer un grupo recaudador de fondos llamado Friends of the Black Panthers (Amigos de los Panteras Negras). Su apoyo al grupo causó polémica — le negaron un permiso de trabajo en Estados Unidos y en 1969 fue acusada de asociación ilícita para poseer explosivos no registrados. Eventualmente su caso en la corte fue desestimado y ella exonerada.

También fue cofundadora del primer capítulo en Canadá del grupo Performing Artists for Nuclear Disarmament (Artistas por el Desarmamiento Nuclear).

Douglas, sin embargo, fue ante nada defensora del medicare en Canadá. Hablaba de la importancia de un sistema de salud universal virtualmente cada vez que podía y presionaba a funcionarios gubernamentales.

Douglas, quien vivía en Toronto desde 1977, fue nominada a otros dos premios Gemini de las artes canadienses: en 1998 por su papel protagónico en la serie “Wind at My Back”, y en 1993 como actriz principal de la película “Passage of the Heart”. También fue reconocida como oficial de la orden de Canadá, uno de los honores más grandes de la nación, y fue incorporada al Paseo de la Fama de Canadá.