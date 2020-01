Maestra embarazada puede demandar a escuela católica en EEUU

SUNBURY, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Una maestra despedida de una escuela católica en Pensilvania, según ella porque la diócesis no podía aceptar que estuviera embarazada siendo soltera, perdió su demanda para ser reincorporada laboralmente, pero podrá seguir adelante con una demanda por discriminación.

Un juez del condado de Northumberland tomó las decisiones en un fallo hecho público el martes.

Naiad Reich demandó a la diócesis de Harrisburg el año pasado por violación de contrato. Había pedido un recurso que la reincorporase como maestra en la escuela Nuestra Señora de Lourdes en el municipio de Coal, pero Jones sentenció que el contrato por un año firmado en junio de 2018 no le garantizaba empleo más allá de ese período.

Reich, que no es católica, dijo que fue despedida en noviembre de 2018 cuando notificó a la diócesis que ella y su novio esperaban un bebé para junio, pero que no tenían planes de casarse por el momento. Posteriormente ella dio luz a una niña. La pareja no está casada.

La diócesis reafirmó su posición de que el obispo Ronald Gainer y la directora de la escuela, hermana Mary Ann Bednar, "estudiaron concienzudamente la norma diocesana y la atención pastoral" al tomar sus decisiones en este caso.