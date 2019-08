Liverpool perderá “algunas semanas” a Alisson por lesión

El portero del Liverpool, Alisson Becker, derecha, saludas a los aficionados mientras deja la cancha tras sufrir una lesión durante el juego de la Liga Premier inglesa contra Norwich City en Anfield, en Liverpool, Inglaterra, el viernes 9 de agosto de 2019. (AP Foto/Dave Thompson) less El portero del Liverpool, Alisson Becker, derecha, saludas a los aficionados mientras deja la cancha tras sufrir una lesión durante el juego de la Liga Premier inglesa contra Norwich City en Anfield, en ... more Photo: Dave Thompson, AP Photo: Dave Thompson, AP Image 1 of / 1 Caption Close Liverpool perderá “algunas semanas” a Alisson por lesión 1 / 1 Back to Gallery

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El portero del Liverpool, el brasileño Alisson, estará fuera de actividad durante “las próximas semanas”, empezando el miércoles en el juego de la Súper Copa contra Chelsea, anunció el lunes el técnico del campeón de Europa, Jürgen Klopp.

Alisson salió lesionado en la primera mitad del triunfo del Liverpool 4-1 sobre el Norwich del viernes, por lo que el recién adquirido Adrián queda como el único portero experimentado del club.

Klopp dijo al sitio de internet del equipo que “Ali no se ha lesionado mucho en su carrera por lo que me gustaría esperar un poco para observar cómo evoluciona en este proceso, pero no estará en la próximas semanas”.

Después del juego contra el Chelsea en Estambul, el Liverpool enfrentará el sábado al Southampton y al Arsenal una semana después. Liverpool iniciará la defensa de su título de la Liga de Campeones el 17 o 18 de septiembre.