En esta foto del 22 de febrero del 2019, Kelly Clarkson durante un concierto de la gira "The Meaning of Life" en Rosemont, Illinois. Clarkson tendrá una residencia musical en Las Vegas entre abril y septiembre del 2020. Los boletos salen a la venta el 8 de noviembre, con una preventa cuatro días antes. (Foto por Rob Grabowski/Invision/AP, Archivo) less