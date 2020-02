Italia podría reanudar actividad deportiva pronto

La foto del domingo 23 de febrero de 2020 muestra el estadio de San Siro, donde el partido entre el Inter y la Sampdoria fue cancelado (AP Foto/Antonio Calanni)

MILÁN (AP) — El gobierno italiano podría levantar la suspensión de eventos deportivos el lunes en las zonas afectadas por el coronavirus si el número de casos se estabiliza.

El brote impidió disputar una serie de competiciones en todo el país durante el pasado fin de semana, incluyendo cuatro partidos de la Serie A, la máxima división de su fútbol, en el norte de Italia.

Esta semana, la orden de cancelar eventos deportivos se extendió de Lombardía, Véneto y Piemonte — las áreas más afectadas — a también las regiones de Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna y Liguria, hasta el 1 de marzo.

“Si, como yo confío, las estadísticas no nos dan indicaciones distintas para quizás el lunes estas medidas no continuarán”, dijo el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora. “Pero apenas es martes hoy, ya se verá lo que pasará en los próximos días. La salud de los ciudadanos italianos es lo más importante”.

Italia reportó un incremento del 45% en los casos de coronavirus el martes, de 222 a 300. Diez personas han fallecido, todas ancianas, o que sufrían de otras enfermedades.

"Obviamente, no puedo decir que no estoy preocupado porque no quiero que nadie piense que estamos subestimando esta emergencia", dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, antes de reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud. "Pero confiamos en que, con las medidas que hemos implementado, habrá un efecto de contención en los próximos días", agregó.

Italia ha cerrado escuelas, museos y teatros y cancelado el Carnaval de Venecia y las misas en las dos regiones con focos de infección, Lombardía y Véneto. Policía y soldados vigilaban el cumplimiento de la cuarentena en unas 10 poblaciones de Lombardía y en el centro del foco en Véneto, Vo'Euganeo.

Los partidos de la Serie A este fin de semana se jugarán a puertas cerradas, entre ellos el trascendental duelo de la Juventus de Turín ante el Inter de Milán. Ese partido podría ser crucial en la definición del título y también tiene como atractivo el retorno del extécnico juventino Antonio Conte.

El duelo del Inter por la Liga Europa en casa ante Ludogorets el jueves también se jugará sin público en las gradas.

La Serie C canceló todos los partidos en dos ligas que tienen equipos en el norte. También se suspendió la actividad de voleibol y rugby hasta el próximo fin de semana.

Además, la Federación Italiana de Deportes de Invierno suspendió todos sus eventos en el país durante una semana entera. Pero “por ahora” siguen en pie las carreras de esquí alpino de la Copa Mundial en La Thuile, bajo gestión de la Federación Internacional de Esquí, que previamente canceló las competencias de esta temporada en China.