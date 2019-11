Interpol y Eilish hacen vibrar a México en el Corona Capital

Paul Banks, de la banda estadounidense Interpol, durante su presentación en el festival de música Corona Capital en la Ciudad de México, el domingo 17 de noviembre del 2019. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Interpol y Billie Eilish encantaron al público mexicano el domingo en el último día del festival Corona Capital.

La banda neoyorkina incluyó clásicos y lados B en su segunda presentación como cabeza del cartel del festival para el cual también se dieron cita The Raconteurs, Billie Eilish, Bloc Party y Sofi Tukker. Eilish, por primera vez en México, superó el asma por la altura e interpretó sus éxitos “bad guy” y “all the good girls go to hell”.

En 2010 Interpol, integrada por Paul Banks (voz), Daniel Kessler (guitarra) y Sam Fogarino (batería), se presentó en la primera edición del Corona junto con Pixies, James y Echo & the Bunnymen. Ahora volvieron sintiéndose como en casa, especialmente tras haber lanzado el año pasado en México su más reciente álbum, “Marauder”, y haberse presentado con la gira por el 15 aniversario de su álbum debut, “Turn On The Bright Lights”.

El domingo incluyeron sencillos de su celebrado primer álbum como “Obstacle 1”, “NYC” y “PDA”, pero también lados B como “Untitled” y “Stella Was a Diver and She Was Always Down”. La banda tocó igualmente "Narc", "Evil" y "Slow Hands" y el sencillo de “Marauder”, “The Rover”, cuyo video fue grabado en México. Unos 95.000 asistentes correspondieron a la banda coreando sus canciones.

“Hemos estado viajando en todo el mundo con este nuevo disco”, dijo Banks en español. “Hicimos nuestro video aquí en México, fue muy especial para nosotros”, agregó antes de interpretar la canción.

Banks estudió en México cuando cursaba la secundaria y habla español. “Para nosotros es lo máximo estar aquí, es increíble”, dijo el vocalista. “Ya sabes que México es nuestra segunda casa”.

Eilish, por su parte, demostró que es merecido el revuelo que ha creado con canciones como “bad guy” y “all the good girls go to hell” de su segundo álbum, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”. El público esperó formado para verla más de 20 minutos antes de que comenzara su concierto. La artista de 17 años interpretó por primera vez en vivo su nueva canción “everything i wanted”.

“Todos tratemos de vivir en el momento y estar felices de que estamos vivos, y respirando, incluso a pesar de que esta altura (de la Ciudad de México) me está fastidiando y tengo asma, así que me estoy muriendo”, dijo Eilish en inglés en su primera visita a la capital mexicana, que tiene una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar y suele ser complicada para los artistas que no están habituados a ella. “Simplemente estén agradecidos por la vida”, agegó Eilish antes de entonar “when the party's over”, otro de sus temas populares.

El vocalista de la banda estadounidense The Strokes, Julian Casablancas, regresó por segundo día consecutivo al escenario principal del Corona, sólo que esta vez con su banda de rock experimental The Voidz, que tras lanzar su álbum debut “Tyranny” en 2014 presentó el año pasado su segundo disco, “Virtue”. Casablancas aprovechó para bajar del escenario y mezclarse con el público mientras pedía que le ecualizaran el micrófono.

Otro que llegó con un proyecto alternativo fue Jack White, quien tras formar parte del Corona como solista en 2014 regresó al festival con The Raconteurs.

White se dio a conocer internacionalmente con la extinta banda White Stripes a comienzos de la década del 2000. The Raconteurs, que conformó en 2005 con Brendan Benson, Patrick Keeler y Jack Lawrence, se caracteriza por su mezcla de ritmos tradicionales estadounidenses como el blues con garge y rock psicodélico. En 2011 se separaron y recién volvieron a los escenarios el año pasado.

“Es muy bueno estar aquí. En lo personal es mi primera vez aquí en México, es un país hermoso”, dijo Benson, quien junto a White es vocalista de la agrupación.

La banda inglesa Bloc Party presentó un concierto con las canciones de su álbum debut de 2005 “Silent Alarm”, mientras que el dúo de música electrónica de Nueva York Sofi Tukker (integrado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern), cantó sus temas en portugués “Energia” y “Swing”, así como “Fantasy”, cuyo video grabaron en México. Tukker recordó que el Corona Capital fue el primer festival de gran formato en el que se presentaron hace tres años.

“Nos encantó el apoyo de la Ciudad de México”, dijo Tukker. “Cuando nos enteramos que íbamos a tocar otra vez aquí estábamos muy emocionados, y deseábamos que llegaran a vernos. Verlos a todos aquí se siente muy bien”.

El Corona Capital, en su 10ma edición, se realizó entre sábado y domingo y recibió también a Weezer, Travis, Franz Ferdinand, Keane y The B-52s con un lleno total.