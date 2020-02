Incierto aún, si Benedetti se operará en Colombia o México

Nicolás Benedetti, de la selección de Colombia, festeja luego de anotar un tanto frente a Ecuador en el Preolímpico Sudamericano, el martes 21 de enero de 2020, en la localidad colombiana de Armenia (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ (AP) — Nicolás Benedetti, enlace de la selección sub23 de Colombia y del América de México, aguarda en casa de su familia en Cali a que se desinflame su rodilla derecha y a que surja un acuerdo que defina en cuál de los dos países se someterá a una cirugía tras una lesión, informó el martes un médico que lo ha revisado.

Ese acuerdo debe ser alcanzado entre el América, la Federación Colombiana de Fútbol, el propio jugador y el Deportivo Cali, club que conserva el 25% de los derechos deportivos sobre Benedetti, explicó Gustavo Portela, jefe del departamento médico del equipo caleño.

“La decisión de la ciudad en la que se le hará intervención quirúrgica es netamente administrativa entre las instituciones y el jugador”, indicó Portela, citado por el portal Futbolred de Colombia.

El jefe médico del Deportivo Cali dijo que el jugador se había presentado el lunes en las instalaciones de ese club, para ser revisado. Descartó que la espera por un acuerdo entre las partes pueda ser perniciosa para la recuperación del futbolista.

“No hay una premura para determinar en cuántos días (será la cirugía), ya que, en el proceso antiinflamatorio de la rodilla, esos días que se van a tomar para tomar la más adecuada decisión, sea allá o acá, nos van a colaborar en el proceso”, consideró.

El llamado “Poeta del Fútbol” se lastimó el domingo, durante el partido que la selección colombiana sub23 perdió por 3-1 ante Uruguay, para quedar sin posibilidad alguna de clasificarse a los Juegos Olímpicos de este año en Tokio. La rodilla de Benedetti chocó con la del defensor uruguayo Agustín Oliveros, antes de que se cumpliera media hora del encuentro del Preolímpico Sudamericano.

El pie derecho del jugador colombiano se trabó en el césped y su cuerpo giró en sentido contrario. En el suelo, el jugador de 22 años dio gritos de dolor.

Fue trasladado a una clínica próxima al estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga y el lunes viajó a Cali, de donde es originario.

Según el parte médico, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación por esas lesiones suele ser de entre seis y ocho meses, por lo que se perdería el resto del torneo Clausura mexicano.

“El universo nunca te enviará un desafío que no esté destinado a fortalecerte... más que triste, en este momento me siento agradecido con Dios por una nueva oportunidad para demostrarme a mí mismo que puedo con esto y mucho más”, escribió Benedetti el martes en su cuenta de la red social Instagram. “Es apenas el comienzo, pero voy con toda la actitud y disposición para superar esta prueba y volver aún más fuerte que antes. Gracias a todos por sus oraciones y mensajes de aliento, me llena de felicidad saber que cuento con ustedes”.

Benedetti ya se había perdido actividad con el América por una lesión. En abril de 2019, fue operado por una fractura del quinto metatarsiano, y se perdió la parte final del Clausura con las Águilas, que en la actualidad lucían ya diezmadas por las lesiones del ecuatoriano Renato Ibarra y del chileno Nicolás Castillo.

“Estamos en espera de la llegada de nuestro jugador a México para hacer una revaloración y determinar el tratamiento definitivo a la lesión que presenta en la rodilla”, señaló el lunes el club mexicano, que no emitió reacciones inmediatas sobre la información de que el jugador podría operarse en Colombia.