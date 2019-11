Grupo privado dice construir muro fronterizo en Texas

HOUSTON (AP) — Las afirmaciones de que una organización privada ha comenzado a construir su propio muro fronterizo en el sur de Texas preocupan a algunos residentes, pues temen que ello favorezca las inundaciones y viole tratados entre Estados Unidos y México.

Los organizadores de We Build the Wall, un grupo sin fines de lucro formado en diciembre para apoyar la promesa de campaña del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo, dijeron hace unos días en un video publicado en Facebook que iban a construir un proyecto de 5,6 kilómetros (3,5 millas) de extensión en tierras privadas en el Valle del Rio Grande, en el extremo sur de Texas.

En el video, un trabajador de la construcción afirma que el proyecto estaría a unos 7,6 metros (25 pies) de distancia del río Bravo (Grande), e incluirá un muro y un camino de concreto. Eso está mucho más cerca del río que la mayoría de las secciones del muro construidas por el gobierno.

“Esto va a causar unas inundaciones catastróficas en todas las propiedades cercanas en el lado estadounidense y en el mexicano”, dijo Marianna Trevino Wright, directora ejecutiva del National Butterfly Center, una organización sin fines de lucro que se encuentra río arriba del sitio donde ser pretende realizar la construcción.

We Build the Wall ha recaudado más de 25 millones de dólares. Hasta ahora, el grupo ha construido alrededor de 0,8 kilómetros (media milla) de muro cerca de la ciudad de El Paso.

El video, con el que se pretende recolectar más donaciones, muestra una excavadora que retira matorrales de la orilla del río.

Las afirmaciones del video no pudieron ser verificadas de forma inmediata. Brian Kolfage, fundador de We Build the Wall y quien aparece en el video, no respondió a varias peticiones que se le enviaron en busca de comentarios a través de una portavoz. El video parecía haber sido eliminado de la cuenta de Facebook del grupo el viernes.

A diferencia de otros sitios de la frontera, el gobierno estadounidense en el Valle del Rio Grande no construye barreras en el borde del territorio fronterizo. Eso se debe a que los niveles de agua del río Bravo suben a menudo y pueden derribar estructuras ubicadas en sus cercanías. Una larga valla o muro también podría modificar los patrones de inundación y poner en peligro las viviendas y propiedades existentes.

Estados Unidos y México crearon la Comisión Internacional de Límites y Aguas como parte de tratados que delimitan la frontera y la forma en que se utiliza el río. Cualquiera que construya una barrera dentro de la llanura aluvial del río debe presentar planos y cálculos de diseño a la comisión.

La portavoz Sally Spener dijo que la comisión recibió un correo electrónico el miércoles por la noche con “algo de información general” por parte de Fisher Industries, una constructora que erigió la sección de menos de un kilómetro del grupo cerca de El Paso.

Cuando le preguntaron si el proyecto cumplía con las directrices de la comisión, Spener respondió: “No hemos recibido los documentos que se requerirían para tomar una decisión”.

La Patrulla Fronteriza señaló que fue notificada pero no consultó con We Build the Wall sobre el diseño ni la ubicación del proyecto. Por su parte, las autoridades del condado Hidalgo dijeron que no podían confirmar de inmediato si Fisher Industries o We Build the Wall habían intentado obtener un permiso.

La Patrulla Fronteriza y otras entidades gubernamentales están construyendo pequeñas porciones del nuevo muro fronterizo en por lo menos dos sitios de la zona. El gobierno estadounidense todavía está muy por debajo de los 800 kilómetros (500 millas) de barreras nuevas que Trump quiere estén construidos para finales del año entrante.

Terence Garret, profesor de asuntos públicos en la Universidad de Texas en el Valle del Rio Grande, dijo que una construcción que no se haga con cuidado podría “causar inundaciones graves”.