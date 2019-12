Fuente AP: Moustakas y Rojos pactan por 4 años

ARCHIVO - En esta foto del 18 de agosto de 2019, Mike Moustakas, antesalista de los Cerveceros de Milwaukee, lanza a primera durante un juego ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Nick Wass, archivo) ARCHIVO - En esta foto del 18 de agosto de 2019, Mike Moustakas, antesalista de los Cerveceros de Milwaukee, lanza a primera durante un juego ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Nick Wass, archivo) Photo: Nick Wass, AP Photo: Nick Wass, AP Image 1 of / 1 Caption Close Fuente AP: Moustakas y Rojos pactan por 4 años 1 / 1 Back to Gallery

CINCINNATI (AP) — El pelotero de cuadro Mike Moustakas y los Rojos de Cincinnati han llegado a un acuerdo contractual por cuatro años y 64 millones de dólares, dijo el lunes una persona enterada de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el acuerdo no se ha anunciado. La transacción sería la primera que busca reforzar una alineación que tuvo dificultades para anotar en la temporada anterior.

Por segundo año consecutivo, los Rojos están realizando adquisiciones en el mercado de agentes libres, mientras tratan de cortar una racha de seis temporadas seguidas con foja negativa. Su primera operación involucra a un pelotero elegido para el Juego de Estrellas y que militó en los Cerveceros de Milwaukee, rivales de los Rojos en la División Central de la Liga Nacional.

Moustakas, de 31 años, podría cubrir la vacante dejada en la intermedia cuando Scooter Gennett se lastimó, antes de ser cedido en canje durante la temporada.

Cincinnati anotó el cuarto menor número de carreras en la Liga Nacional durante la campaña pasada, pese a contar con uno de los parques que más favorecen el bateo en la Nacional. Reforzar el ataque, estabilizar los jardines y reforzar el bullpen lucen como las prioridades de los Rojos durante el receso entre campañas.

La incorporación de Moustakas es un primer paso para fortalecer el ataque. Bateó para .254 con 35 jonrones y 87 remolcadas en este año, para disputar el Juego de Estrellas por tercera ocasión.

Comenzó la campaña en la intermedia y se mudó a la antesala en momentos en que Travis Shaw atravesaba por una mala racha. Cincinnati cuenta con el venezolano Eugenio Suárez en la tercera almohadilla.

Los Rojos no avanzan a los playoffs desde 2012, cuando ganaron 90 encuentros y cayeron ante los Piratas de Pittsburgh en el juego de comodines de la Liga Nacional. Luego, Cincinnati emprendió una reconstrucción y cedió a sus astros por prospectos.

El club ha perdido al menos 94 juegos cada año de 2015 a 2018.

Antes de la campaña anterior, Cincinnati dio pasos para ser más competitivo. Mediante canjes, se hizo de Yasiel Puig, Matt Kemp, Alex Wood, Tanner Roark y Sonny Gray, quien fue elegido al Juego de Estrellas.

El cubano Puig, Kemp y Roark fueron cedidos mediante nuevos trueques en la temporada, junto con Gennett. Finalmente, los Rojos escaparon del último puesto de la división, al terminar encima de Pisttburgh con un récord de 75-87.

Pero en el camino, desperdiciaron muchas ocasiones en que el pitcheo había lucido sólido.

Moustakas tiene 42 juegos de experiencia en playoffs, con los Reales en 2014 y 15, y con los Cerveceros en las dos últimas temporadas.

___

Ronald Blum contribuyó con este despacho desde Nueva York.