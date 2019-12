Fuente AP: Giants despiden al coach Pat Shurmur

El coach Pat Shurmur, centro, de los Giants de Nueva York, abandona el terreno de juego tras la derrota ante los Eagles de Filadelfia, el domingo 29 de diciembre de 2019, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig) less El coach Pat Shurmur, centro, de los Giants de Nueva York, abandona el terreno de juego tras la derrota ante los Eagles de Filadelfia, el domingo 29 de diciembre de 2019, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP ... more Photo: Seth Wenig, AP Photo: Seth Wenig, AP Image 1 of / 1 Caption Close Fuente AP: Giants despiden al coach Pat Shurmur 1 / 1 Back to Gallery

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los Giants de Nueva York despidieron el lunes al coach Pat Shurmur luego que la otrora franquicia sufriera un retroceso al ganar apenas cuatro partidos en una temporada marcada por una mala racha que empató el récord de franquicia de nueve derrotas seguidas, indicó a The Associated Press una persona al tanto de la medida.

Shurmur fue cesado un día después de que los Giants fracasaron en su intento de estorbar a su rival en la paliza de 34-17 que los Eagles de Filadelfia les propinaron para conquistar la División Este de la Conferencia Nacional. La persona habló a condición del anonimato dado que los Giants no han anunciado el despido.

Los tetracampeones del Super Bowl terminaron la campaña con marca de 4-12 y fuera de los playoffs por séptima ocasión en ocho años. Nueva York ha ganado 12 partidos a lo largo de las últimas tres temporadas, incluyendo un récord de 5-11 en 2018, el primer año de Shurmur al frente del equipo.

Shurmur, de 54 años, se había negado a especular sobre su futuro después de la derrota del domingo. El coach sentía que la franquicia, que data de 1925, se hallaba en mejor forma que cuando él llegó tras una temporada de 3-13 en 2017. Destacó que la organización ahora se encuentra en una buena situación salarial para la agencia libre y selecciones del draft, incluyendo la cuarta selección general para 2020.

No obstante, al parecer los copropietarios John Mara y Steve Tisch no estuvieron de acuerdo con él. El vencer a Washington (3-13) dos veces, a Miami (5-11) y a Tampa Bay (7-9) no fue suficiente.

Shurmur llegó a los Giants después de un exitoso periodo como coordinador ofensivo de los Vikings de Minnesota, con quienes transformó a Case Keenum de un jugador promedio a una estrella en apenas un año. Nueva York esperaba que el coach lograra cambiar el rumbo de Eli Manning, pero eso nunca ocurrió. El dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl recibió un rol de suplente cuando el novato Daniel Jones, la sexta selección general del draft, fue asignado como quarterback titular en la tercera semana de la presente temporada.

Este fue el segundo periodo de Shurmur como entrenador en jefe. Tuvo marca de 9-23 en dos campañas al frente de los Browns de Cleveland, el mismo récord que registró con los Giants.

Quien sea que asuma el cargo deberá priorizar la evolución de Jones y en corregir los serios problemas defensivos del equipo.

Se espera que entre los candidatos al puesto se encuentren Mike McCarthy, ex coach de los Packers; Matt Ruhle, actual coach de Baylor y exasistente con los Giants; y Josh McDaniel, coordinador ofensivo de los Patriots. El coach de Dallas Jason Garrett, ex quarterback de los Giants, también podría atraer la atención en caso de que sea despedido por los Cowboys.