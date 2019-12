Festival Vive Latino debutará en España

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Festival Vive Latino debutará en España con grandes invitados como Aterciopelados, Babasónicos y Café Tacvba así como astros locales como Enrique Bunbury, Vetusta Morla y Bebe.

El festival más importante del rock en español en Latinoamérica, que cumplió 20 años en 2019, tendrá una primera edición europea en la ciudad de Zaragoza el 11 y 12 de septiembre de 2020.

Carlos Sadness, Kase.O, Andrés Calamaro, Ara Malikian, Molotov, Mikel Erentxun, Caligaris, Leiva, Nortec: Bostich + Fussible también están confirmados. Los organizadores anunciaron en un comunicado en martes que su propósito es “trasladar la calidad, actitud e identidad” del Festival Iberoamericano de Cultura Musical (su nombre completo).

Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Facedown Ass Up, Instituto Mexicano del Sonido, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mon Laferte, Morad, Mula, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, The Dollar Club, Viva Suecia y Ximena Sariñana también estarán en Expo Zaragoza.

Zaragoza, dijeron los organizadores, fue elegida como un punto central entre Madrid, Barcelona y Bilbao.