Elliott y Swift se presentarán en los Premios MTV

En esta fotografía de archivo del 20 de agosto de 2018 una estatua con la figura del trofeo del hombre en la luna de MTV en la alfombra roja de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) en el Radio City Music Hall en Nueva York. Missy Elliott recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard en los Premios MTV a los Videos Musicales. Elliott, Taylor Swift, Lizzo, Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lil Nas X, Rosalía y Ozuna serán algunos de los artistas que se presentarán en la ceremonia en Nueva Jersey en la que Swift y Ariana Grande son las artistas más nominadas. less En esta fotografía de archivo del 20 de agosto de 2018 una estatua con la figura del trofeo del hombre en la luna de MTV en la alfombra roja de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) en el Radio City ... more Photo: Evan Agostini, Evan Agostini/Invision/AP Photo: Evan Agostini, Evan Agostini/Invision/AP Image 1 of / 1 Caption Close Elliott y Swift se presentarán en los Premios MTV 1 / 1 Back to Gallery

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — 2019 es el año de Missy Elliott: se convirtió en la primera mujer rapera en ser incorporada al Salón de la Fama de los Compositores este año y será galardonada con el Premio Michael Jackson Video Vanguard en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) que tendrán un sabor muy latino.

Elliott, quien la lanzado videos coloridos, excéntricos e innovadores a lo largo de su carrera, recibirá el premio a la trayectoria en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Es la primera vez que MTV realiza su premiación anual en Nueva Jersey.

Elliott también se presentará durante la gala que comienza a las 8 p.m. (hora del Este en Estados Unidos). Los astros de la música latina Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Rosalía y Ozuna tendrán números musicales al igual que Lizzo, Normani, Shawn Mendes, H.E.R., Lil Nas X, Big Sean, A$AP Ferg y los Jonas Brothers. Megan Thee Stallion, Ava Max y CNCO se presentarán en el show previo a la premiación.

Taylor Swift, tendrá oportunidad de cantar en vivo algunas de las canciones de su álbum “Lover” lanzado el viernes.

Swift es la artista más nominada junto con Ariana Grande en los VMAs, incluyendo la categoría de video del año. El video del himno gay de Swift "You Need to Calm Down" y el del éxito de Grande sobre rupturas amorosas "thank u, next" están nominados en la principal categoría de la noche junto con "Bad Guy" de Billie Eilish, "Old Town Road" de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, "A Lot" de 21 Savage y J. Cole así como "Sucker" de los Jonas Brothers.

Grande compite también como artista del año, junto con Cardi B, Shawn Mendes, Halsey, los Jonas Brothers y Eilish, cuya canción "Bad Guy" desplazó recientemente a "Old Town Road" de la cima en la lista Hot 100 Billboard donde estuvo por meses imponiendo un récord histórico.

La canción de Lady Gaga y Bradley Cooper galardonada con el Oscar, “Shallow”, compite en dos categorías: canción del año y mejor colaboración. El grupo sudcoreano BTS está nominado en cuatro categorías, incluyendo la recién creada de mejor video de K-pop.

El fallecido rapero Nipsey Hussle, quien fue honrado de forma póstuma en junio como mejor artista de hip hop y con el premio humanitario en los Premios BET se llevó una nominación a mejor video de hip hop por "Higher", su canción y video con DJ Khaled y John Legend.

El comediante y actor Sebastian Maniscalco será el anfitrión de los VMAs.