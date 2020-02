EEUU: Niño guatemalteco puede ser revisado por neurólogo

HOUSTON (AP) — Un tribunal federal de apelaciones falló el miércoles que las autoridades estadounidenses deben permitir que un niño guatemalteco de 5 años que está bajo su custodia sea examinado por un neurólogo pediátrico por una lesión en la cabeza que sufrió antes de que su familia fuera detenida.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ha defendido el cuidado que el pequeño ha recibido y busca deportarlo junto con su familia.

El niño se fracturó el cráneo y sufrió una hemorragia en torno al cerebro luego de sufrir una caída en diciembre, un mes antes de que su familia fuera arrestada y trasladada a un centro de detención del ICE en Dilley, Texas. El padre del niño está en una prisión de California.

Los activistas que defienden a la familia dijeron que el pequeño todavía tiene dolores de cabeza y dificultad para escuchar niveles normales de sonido, lo que deja ver que podría estar sufriendo las secuelas de un traumatismo cerebral. Han pedido que lo examine un neurólogo pediátrico, según lo prescrito por los médicos que lo revisaron antes de que la familia fuera detenida.

El ICE señaló que el personal médico de Dilley y de un hospital en San Antonio determinó que no necesitaba ver a un neurólogo.

El tribunal de apelaciones dio a los activistas siete días para llevar al pequeño con un neurólogo pediátrico y con un neurocirujano pediátrico. Los abogados de la familia tendrán 15 días para presentar un reporte de su estado de salud, después de lo cual el gobierno de Estados Unidos puede actuar para intentar deportar a la familia.

La doctora Amy Cohen, directora ejecutiva del grupo activista Every Last One, dijo el miércoles que estaba “complacida” con el fallo del tribunal.

“Los niños custodiados por el gobierno merecen que sus necesidades básicas de salud sean cubiertas”, señaló.

La ICE no respondió de manera inmediata a una solicitud en busca de comentarios.