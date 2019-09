Domingo Germán no volverá este año con Yanquis

NUEVA YORK (AP) — La suspensión con goce de sueldo impuesta a Domingo Germán bajo la política de las Grandes Ligas sobre violencia doméstica se ha extendido hasta la fecha en que finaliza la Serie Mundial, por lo que el lanzador no volverá a actuar este año con los Yanquis de Nueva York.

Originalmente, la medida conocida como licencia administrativa se impuso a Germán el jueves pasado, por un periodo de siete días. El miércoles, la oficina de las mayores y el sindicato de peloteros acordaron la extensión, que pone fin a la campaña del dominicano.

Germán enfrenta una investigación por un supuesto hecho de violencia doméstica que habría involucrado a su novia la semana anterior, dijo el viernes a The Associated Press una persona enterada de la situación. Esa fuente solicitó permanecer anónima porque no se permite la divulgación de detalles durante la investigación de las Grandes Ligas.

El derecho de 27 años era el pitcher con más triunfos en la campaña por los Yanquis, que son ya monarcas de la División Este de la Liga Americana. Tuvo una foja de 18-4 con una efectividad de 4.03 en 24 aperturas y tres apariciones como relevista este año, en el que acumulaba una labor de 143 innings.

Los Yanquis comienzan su participación en los playoffs el 4 de octubre.

Durante la licencia, Germán devengará su salario de 577.500 dólares. Sin embargo, el tiempo que se ausente podría convertirse después en una suspensión sin goce de sueldo.

Germán tenía el derecho de apelar la licencia ante un juez de arbitraje.