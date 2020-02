Denuncian que EEUU no trata adecuadamente a niño migrante

HOUSTON (AP) — Un niño guatemalteco de cinco años que se fracturó el cráneo en un accidente y sufrió hemorragias alrededor del cerebro no recibe el tratamiento adecuado en un centro de detención de inmigrantes en Texas, aunque padece aparentemente un trauma cerebral, denunciaron familiares y defensores.

El niño, sus padres y su hermano de un año fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en enero, alrededor de un mes después de que el niño cayó de un carrito de supermercado. Los niños y su madre se encuentran en un centro detención familiar en Dilley, Texas. El niño sufre de jaquecas y lo alteran los ruidos fuertes, según su tía y la doctora Amy Cohen, médica y defensora de migrantes.

El ICE dijo el miércoles que los exámenes neurológicos realizados en Dilley no revelaron problemas médicos, pero que se hospitalizó al niño el martes a fi de someterlo a "una evaluación adicional con imágenes para descartar cualquier problema".

Antes de que los detuvieran en lo que creían era un control de rutina, la familia había llevado al niño al hospital y obtenido un turno con un neurólogo, dijo Cohen. El menor se está orinando en la cama por primera vez en varios años, según la tía.

The Associated Press oculta los nombres del niño y su familia porque ellos temen ser deportados a Guatemala, donde la madre dice que ha recibido amenazas.

Según la madre, el personal médico en Dilley le ha dicho que la lesión es demasiado vieja para causarle síntomas ahora. La madre le pone los pañales del niño menor porque no controla sus esfínteres, dijo la tía.

"Ella dice que no le prestan atención", dijo la tía. "No le permiten explicar la gravedad del caso debido al accidente que tuvo. No le dan la oportunidad".

El niño fue hospitalizado el martes por la tarde, al día siguiente de que AP preguntó al ICE sobre el caso.