https://www.wiltonbulletin.com/espanol/news/article/Cotizaciones-del-az-car-en-Nueva-York-14928321.php
Cotizaciones del azúcar en Nueva York
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro hoy del Azúcar Mundial 11 en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York hoy 23/12/2019:
Por cada 112,000 libras, en centavos la libra
† Aper Máx Mín Cierre Cambio<
†Ene 13.45 Baja .09<
†Feb 13.54 13.57 13.41 13.45 Baja .09<
†Mar 13.54 Baja .09<
†Abr 13.60 13.64 13.51 13.54 Baja .09<
†Jun 13.68 13.71 13.59 13.64 Baja .07<
†Sep 13.88 13.90 13.78 13.83 Baja .07<
†Dic 14.31 Baja .04<
†Feb 14.28 14.34 14.24 14.31 Baja .04<
†Abr 14.16 14.20 14.12 14.18 Baja .03<
†Jun 14.05 14.08 14.00 14.06 Baja .02<
†Sep 14.06 Baja .01<
†Dic 14.42 Igual<
†Feb 14.42 Igual<
†Abr 14.33 Igual<
†Jun 14.26 Alza .01<
†Sep 14.33 Alza .02<
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