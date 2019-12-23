NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro hoy del Azúcar Mundial 11 en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York hoy 23/12/2019:

Por cada 112,000 libras, en centavos la libra

† Aper Máx Mín Cierre Cambio<

†Ene 13.45 Baja .09<

†Feb 13.54 13.57 13.41 13.45 Baja .09<

†Mar 13.54 Baja .09<

†Abr 13.60 13.64 13.51 13.54 Baja .09<

†Jun 13.68 13.71 13.59 13.64 Baja .07<

†Sep 13.88 13.90 13.78 13.83 Baja .07<

†Dic 14.31 Baja .04<

†Feb 14.28 14.34 14.24 14.31 Baja .04<

†Abr 14.16 14.20 14.12 14.18 Baja .03<

†Jun 14.05 14.08 14.00 14.06 Baja .02<

†Sep 14.06 Baja .01<

†Dic 14.42 Igual<

†Feb 14.42 Igual<

†Abr 14.33 Igual<

†Jun 14.26 Alza .01<

†Sep 14.33 Alza .02<