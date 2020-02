Cirugías por epilepsia ofrecen vistazo al cerebro

SEATTLE (AP) — Algunos enfermos de epilepsia están permitiendo que los médicos, durante la operación, les extraigan trozos minúsculos de sus cerebros para analizarlos, con la esperanza de que arrojen luz sobre el funcionamiento cerebral y abran la posibilidad de nuevos tratamientos.

La epilepsia es una enfermedad que entorpece el flujo eléctrico en el cerebro, causando convulsiones que llegan a producir sensaciones, emociones y conductas extrañas, a veces la pérdida de la conciencia. La mayoría de los enfermos de epilepsia no necesitan cirugía y son capaces de mantener sus convulsiones a raya con medicamentos, pero cuando se hace necesario operar, los médicos a veces piden asistir para poder estudiar mejor el funcionamiento cerebral.

Durante décadas, investigaciones de pacientes con epilepsia han revelado secretos del cerebro, como la manera en que se relacionan los dos lóbulos. Los experimentos practicados a una persona conocida sólo como "H.M.", un residente de Connecticut ya fallecido, permitieron generar conocimientos sobre la naturaleza de la memoria.

Desde hace mucho la epilepsia ha ayudado a dilucidar cómo el cerebro maneja funciones como la memoria, las emociones y la conciencia, dijo Christof Koch, jefe del departamento científico de Instituto Allen en Seattle.

"Las convulsiones nos han enseñado más sobre el cerebro y la mente y la relación entre las dos, que cualquier otra enfermedad", explicó Koch.

Fue allí en ese instituto donde una diminuta porción del cerebro de una paciente de epilepsia llamada Genette Hofmann fue extraída para poder ser estudiado por los expertos.

Las células de Hofmann fueron transportadas in vitro en un congelador portátil, sumidas en fluidos orgánicos artificiales y oxigenados. Al llegar al laboratorio del instituto, el investigador Herman Tung rebanó la muestra en láminas finas para colocarlas bajo un microscopio potente y las preparó para un experimento de tres fases.

Tras colocar el espécimen bajo el microscopio, la investigadora Katherine Baker aisló una célula cerebral y midió su actividad eléctrica. Le inyectó un tinte que llenó la forma enmarañada de la neurona y así dilucidó sus contornos.

Baker extrajo entonces el núcleo de la célula para la tercera fase: saber cuáles genes estaban activos y cuáles inactivos.

Aproximadamente tres cuartos de esas donaciones al Instituto Allen provienen de enfermos de epilepsia; las demás vienen de pacientes de cáncer. El Instituto Allen está construyendo una base de datos en internet con la información de cientos de células cerebrales, disponible para el estudio libre. El instituto espera que ello contribuya a la lucha contra otras enfermedades del cerebro, como el mal de Alzheimer y el autismo.

Ritter reportó desde Nueva York.

El Departamento de Noticias sobre Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. The Associated Press es la única responsable de su contenido.