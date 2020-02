CEO de Meliá impedido de viajar a EEUU por lazos con Cuba

MADRID (AP) — La cadena Meliá Hotels informó que su director general tiene prohibido viajar a Estados Unidos, cuyo gobierno alega los intereses comerciales de la empresa en Cuba.

En un comunicado, Meliá Hotels International S.A. dijo creer que otras 50 compañías han recibido avisos similares, pero no las nombró.

El director y vicepresidente de la compañía, Gabriel Escarrer, recibió la notificación del Departamento de Estado en octubre, dijo Meliá en su comunicado. La prensa española divulgó la prohibición el miércoles y la firma emitió su comunicado poco después.

Meliá afirmó que Estados Unidos sustenta su prohibición en una cláusula de la Ley Helms-Burton de 1996, que entre otras cosas permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que se hayan beneficiado de propiedades confiscadas por el gobierno que asumió el poder en Cuba tras la revolución de 1959.

El gobierno del presidente Donald Trump activó el año pasado una cláusula del embargo estadounidense a Cuba, que todos los presidentes anteriores mantenían suspendida debido a objeciones de otros países que hacen negocios con Cuba.

Lo más probable es que dicha activación provoque demandas judiciales y disputas comerciales con países como España, Francia y Gran Bretaña.

Meliá indicó que el gobierno estadounidense dijo haberle prohibido la entrada a Escarrer debido a que la administración de dos hoteles en Cuba depende de la cooperación entre dos filiales de la compañía y entidades públicas cubanas.

El gobierno estadounidense argumenta que los hoteles están construidos sobre terrenos expropiados a la familia Sánchez Hill a fines de la década de 1950, afirmó Meliá. La cadena hotelera agregó que los tribunales españoles han rechazado los reclamos de la familia sobre esos terrenos.

Meliá dijo que responderá a la medida en los tribunales y que solicitará apoyo a la Unión Europea y al gobierno español.

El gobierno español dijo que sólo sabía que Meliá era el objetivo del Departamento de Estado, no de otras empresas españolas.

"La UE y todos los Estados Miembros se han referido en varias ocasiones en contra de la reactivación de la ley Helms Burton y es una cuestión que se trabaja coordinadamente con otros Ministerios y la Comisión Europea", declaró el Ministerio de Relaciones de Exteriores de España en un comunicado.

En Cuba, el embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro, dijo a The Associated Press que tenía conocimiento de que los 14 miembros del consejo de administración de Meliá y sus familiares directos estaban sujetos a las sanciones de Estados Unidos.

"Lo rechazamos contundentemente", dijo Navarro en una conversación telefónica con a The Associated Press. Navarro recordó que el bloque comunitario no comparte los alcances extraterritoriales de la Helms-Burton, una ley que busca desincentivar que firmas de terceros países inviertan en la isla.

"Un país puede aprobar las leyes que quiera, puede gustarnos más o menos, pero en ningún caso pretender que las leyes se apliquen fuera de su territorio como está ocurriendo con el caso actual (del Helms-Burton)", expresó Navarro.

___

La periodista de The Associated Press Andrea Rodríguez contribuyó a este despacho desde La Habana.