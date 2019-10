Barty y Bencic acceden a semis de Finales de la WTA

La australiana Ashleigh Barty responde un disparo de la checa Petra Kvitova durante un partido de las Fiinales de la WTA en el Centro Deportivo Shenzhen Bay en Shenzhen, China, el jueves 31 de octubre de 2019. (AP Foto/Andy Wong) less La australiana Ashleigh Barty responde un disparo de la checa Petra Kvitova durante un partido de las Fiinales de la WTA en el Centro Deportivo Shenzhen Bay en Shenzhen, China, el jueves 31 de octubre de 2019. ... more Photo: Andy Wong, AP Photo: Andy Wong, AP Image 1 of / 1 Caption Close Barty y Bencic acceden a semis de Finales de la WTA 1 / 1 Back to Gallery

SHENZHEN, China (AP) — La número uno mundial Ash Barty derrotó el jueves 6-4, 6-2 a Petra Kvitova en las Finales de la WTA para avanzar a las semifinales del torneo con una marca de 2-1 en el Grupo Rojo.

Barty, la primera australiana en colocarse en la cima del ranking mundial, conquistó su primer trofeo de Grand Slam en el Abierto de Francia en junio, logro que la catapultó al sitio de honor.

"Siento que esta noche mi desempeño fue realmente bueno", declaró Barty en la entrevista a pie de cancha. "En general, estaba consciente de que tenía que llegar y jugar agresivamente, y jugar a ganar.

"Me emociona tener otra oportunidad de jugar aquí en esta hermosa cancha", añadió Barty, quien compite por primera vez en el torneo de fin de temporada.

Belinda Bencic se sumó a Barty en las semifinales luego que la holandesa Kiki Bertens se vio obligada a abandonar el partido, que la suiza iba ganando 7-5, 1-0.

Bertens se había incorporado al torneo en lugar de la japonesa Naomi Osaka, quien debió abandonar la competencia el martes por una lesión de hombro derecho.

Bencic, al igual que Barty, participa en sencillos de las Finales de la WTA por primera vez.

"Es sorprendente, especialmente (debido) a que me incorporé de último minuto", señaló Bencic, la última de las ocho competidoras que aseguró su clasificación al torneo. "Sigo adelante en el grupo (pese a que) perdí mi primer encuentro".

Barty se medirá con Karolina Pliskova o Simona Halep en las semifinales. Bencic tendrá como rival a la campeona defensora Elina Svitolina.

Barty levantó las cuatro situaciones de quiebre que enfrentó en el primer set y rompió el servicio de Kvitova en el quinto game. La checa cometió 20 errores no forzados en el primer set.

Ya en el primer game del segundo set, la australiana de 23 años rompió el servicio de Kvitova en su tercera oportunidad y rápidamente tomó ventaja de 4-0.

Kvitova, que ganó el título de este torneo de cierre de temporada en su primera aparición en 2011, terminó el round robin con récord de 0-3 por segundo año consecutivo.

También el jueves, la canadiense Bianca Andreescu dejó el torneo por una lesión de rodilla izquierda y será reemplazada por Sofia Kenin para el último encuentro de round robin el viernes, donde se medirá con la campeona defensora Elina Svitolina.

"Me sometí a una tomografía el jueves para evaluar mi rodilla después del partido de anoche, y desafortunadamente los resultados muestran que debo abandonar", indicó Andreescu, de 19 años. "Me decepciona mucho no poder cerrar el año en buen estado, pero espero tener más oportunidades de jugar aquí".

La estadounidense Kenin, quien tenía garantizada una bolsa de 125.000 dólares como alterna, ahora recibirá al menos 165.000 como participante. De ganar su duelo contra Svitolina, recibiría 305.000 dólares extra.