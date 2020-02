Austen y actriz crean diversidad en drama de época de PBS

En esta foto del 29 de julio de 2019, la actriz Crystal Clarke, parte del elenco de la serie de PBS "Sanditon", durante una conferencia ante críticos de la TV en Beverly Hills, California. Clark da vida a Miss Lambe en el programa, que está inspirado en una novela sin terminar de Jane Austen. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP)

LOS ANGELES (AP) — Crystal Clarke no podía imaginarse interpretando a la heroína en una producción de época, un género cuyos que suele reservarse a jóvenes actrices revelación. La actriz afroestadounidense frenaba sus expectativas.

“Tenía esperanzas por mí y sabía lo que podía hacer, pero lo triste es que pensaba: ‘la gente a mi alrededor nunca me verá así’”, dijo Clarke, originaria de Nueva Jersey y graduada del Conservatorio Real de Escocia, cuyos créditos incluyen “Black Mirror” y dos películas de “Star Wars”.

Entonces Jane Austen vino al rescate. Cuando la novelista británica murió en 1817, dejó un borrador sin terminar que sirvió de material para la serie de drama “Sanditon” de “Masterpiece” de PBS, y una oportunidad inesperada para Clarke: Miss Lambe, el único personaje de color en las obras de Austen.

Cuando recibió el guion, la actriz de 26 años lo abordó con una reserva comprensible. ¿Qué iba a ser una mujer así más que servidumbre de fondo?

“Será otra (grosería) sirvienta”, recordó que pensó. “Cuando lo estaba leyendo recuerdo que dije, ‘un momento, de hecho hay mucho aquí’. Estaba realmente sorprendida por el tipo de personaje que ellos estaban tratando de crear”.

Lambe es una figura históricamente creíble, no un logro del deseo moderno de diversidad, de acuerdo con un experto en Austen y su época.

“Las relaciones raciales eran algo real y muy complicado en la Gran Bretaña del siglo XVIII”, dijo Devoney Looser, autora de “The Making of Jane Austen” y profesora en la Universidad Estatal de Arizona. Se calcula que había unas 10.000 personas de origen africano o afrocaribeño en Londres a comienzos del siglo XIX, dijo, cerca del 1% de la población de alrededor de 1 millón de habitantes.

Austen, que como es bien sabido se refirió en cartas al “pedacito (de dos pulgadas de ancho) de marfil” como su lienzo artístico y “cuatro o cinco familias en un pueblo rural” como su foco, no debería ser vista como desinformada o indiferente al mundo exterior, dijo Looser.

“La idea de que no estaba prestando atención a la historia o a la política es falsa. Creo que ella era muy letrada en historia y política”, dijo, por lo que la época de Austen habría requerido un entendimiento sobre el movimiento contra la esclavitud. Dos obras de Austen, “Mansfield Park” y “Emma”, mencionan la esclavitud, mientras que un personaje defiende a otro diciendo que siempre estará a favor de la abolición.

Independientemente de cómo Austen hubiera querido terminar su novela, la tarea de desarrollarla para “Sanditon” recayó en el guionista Andrew Davies, cuyas adaptaciones de Austen incluyen la miniserie de “Pride and Prejudice” (“Orgullo y prejuicio”) de 1995. Los personajes que heredó en esta ocasión son la fugazmente esbozada Lambe, una heredera birracial de las islas caribeñas, centro del tráfico de esclavos británicos que era parte de su herencia.

“Sólo hay dos palabras que usa Jane Austen para describir a Miss Lambe: 'fría' y 'tierna'. Y tomé el ‘fría’ muy literalmente para mostrar que el clima le parecía muy desagradable”, dijo Davies. “’Tierna’ es ambiguo. Lo tomé como vulnerable, rápida para ver el desprecio y prejuicio de otros, algo que ella encuentra, claro”.

Se convirtió en un personaje más vívido en las manos de Davies. Georgiana Lambe y el personaje femenino central del drama, Charlotte (Rose Williams), se conocen y entablan una relación como visitantes del pueblo costero de Sanditon. El enamorado de Charlotte, Sidney (Theo James), es el guardián huérfano de Lambe en la serie que se transmite hasta el 23 de febrero y que puede verse en internet en pbs.org.

“Parecería bastante natural que Charlotte se hiciera su amiga, porque Charlotte es un personaje con una mente muy abierta y logra ver rápidamente la injusticia y denunciarla", dijo Davies. “Serían compañeras naturales y me pareció que sería divertido darle a Miss Lambe un carácter bastante juguetón y rebelde para meter en apuros a Sidney”.

Desde un principio Clarke se negó a darle un enfoque pasivo al personaje.

“Estaba muy recelosa porque los guionistas son blancos, los productores son blancos, el director es blanco”, dijo. “Había cosas que no eran culpa de nadie, excepto que no sabían, que no me parecían bien y que quería cambiar para que fueran acordes a la perspectiva de un personaje que se supone que tiene mucho poder o está tratando de encontrar su poder”.

Entre sus preocupaciones: argumentos que sugerían que la riqueza de Lambe la habría protegido del racismo y una escena en la que lamentaba que los esfuerzos contra la esclavitud de un hombre fueran prioritarios para ella.

“Ella nunca diría eso. Ella creció en una plantación y comprende los horrores de eso”, dijo Clarke. “Es algo muy importante para ella”.

Fue en la primera cena de elenco que Clarke se dio cuenta de que ella y Lambe estaban en buenas manos. Los productores le aseguraron “no sólo te queremos tener aquí, queremos asegurarnos de que se haga bien”, recordó.

Lynn Elber está en Twitter como at http://twitter.com/elber.