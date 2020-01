Abogados de Ghosn refutan nuevas acusaciones

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn habla con medios japoneses durante una entrevista en Beirut, Líbano, el viernes 10 de enero de 2020. (Meika Fujio/Kyodo News vía AP)

TOKIO (AP) — El equipo legal del expresidente de Nissan Carlos Ghosn emitió el viernes un comunicado en que refutó las más recientes acusaciones del fabricante automotor japonés contra el empresario prófugo.

Nissan Motor Co. presentó el jueves nuevas acusaciones a la bolsa de valores de Tokio contra Ghosn, que no cubrió la fianza que le fue impuesta y huyó al Líbano bajo el argumento de que no recibiría un juicio justo en Japón.

Los abogados señalaron que las acusaciones de Nissan fueron tendenciosas y que nunca preguntaron a Ghosn al respecto. Agregaron que Nissan nunca trató de reunirse con Ghosn ni Greg Kelly, otro exejecutivo que enfrenta cargos de mala praxis financiera, ni se “molestó en solicitar su conocimiento de los hechos".

Sus abogados también se quejaron de que Latham & Watkins, firma que llevó a cabo la pesquisa, por mucho tiempo había sido asesor externo de Nissan.

Por su parte, Nissan confirmó que ambas aseveraciones eran ciertas, pero rechazó que se haya algún conflicto de interés. La compañía indicó que consideró inapropiado contactar a Ghosn o Kelly dado que Nissan y ellos eran codemandados.

El equipo legal de Ghosn también se quejó de que Nissan esperó meses antes de investigar al sucesor de Ghosn, el exdirector ejecutivo de Nissan Hiroto Saikawa, y lo hizo sólo después de que Kelly manifestó su preocupación públicamente.

Saikawa presentó su renuncia el año pasado luego de las acusaciones sobre ingresos de procedencia dudosa. No se han presentado cargos en su contra.