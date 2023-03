Zegler vuelve a preparatoria en “Shazam! Fury of the Gods”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La actriz de ascendencia colombiana Rachel Zegler tuvo la oportunidad de vivir una preparatoria muy diferente a la suya en la película “Shazam! Fury of the Gods” (“¡Shazam! La furia de los dioses”) en la que da vida a Anne, una nueva compañera de clase de uno de los hermanos de Billy Batson, alias Shazam.

En el filme que debuta este fin de semana, Anne es una chica algo tímida que está buscando sus salones de clase en cuando un par de estudiantes se acercan tratando de llamar su atención. Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) los ahuyenta, pero termina siendo golpeado por estos hostigadores. Anne entonces comienza a ser su amiga y Freddy a enamorarse de ella.

“Honestamente, estaba un poco aterrada de regresar a la prepa, fui a una prepa católica para chicas en Nueva Jersey, ir a esta preparatoria sin uniforme y con chicos se sintió muy poco natural”, dijo Zegler en entrevista por videollamada desde Los Ángeles. “Estaba nerviosa de regresar, pero al final fue una experiencia muy divertida poder revivir de alguna manera esos días”.

En sus años de bachillerato Zegler, ahora de 21 años, solía actuar en musicales. Dice que sigue siendo amiga de su director de teatro de entonces. El teatro "me ayudó a cultivar mi amor por lo que hago ahora como trabajo y la gente que estaba en mi departamento de teatro era increíble”, recordó.

Pero no hay que dejarse llevar por las apariencias, Anne es en realidad una diosa llamada Anthea que ha vivido 6.000 años.

“Ella creció en el reino de los dioses, no está en la Tierra, así que viene a la Tierra a para ser una especie de agente secreto y conocer más de los humanos. Creo que lo hace por curiosidad, porque no sabe lo que hacen los jóvenes en la Tierra, pero también porque está tratando de encontrar la manera de acercarse a la familia Shazam, por eso la envían sus hermanas”, dijo Zegler, cuyas hermanas diosas Kalypso y Hespera son interpretadas en el filme por Lucy Liu y Helen Mirren, respectivamente.

Las tres hermanas buscan vengar la muerte de su padre y recuperar un bastón que les da enormes poderes, pero al hacerlo terminan enfrentadas con Shazam. Para Zegler compartir el rodaje con actrices que admira fue “genial” pues la química se dio de manera natural.

“Recuerdo conocer a Helen y Lucy y sentir inmediatamente esta conexión con ellas”, dijo. “Tuvimos conversaciones maravillosas en el set y también de alguna manera nos enseñamos cosas mutuamente y aprendimos de todas cómo ser estas mujeres poderosas. Así que fue muy emocionante trabajar con ellas, especialmente porque las he admirado por tanto tiempo, son dos mujeres muy poderosas, vocales e inteligentes en Hollywood”.

Anne encuentra muchas cosas que le sorprenden y no entiende de la Tierra, “por ejemplo, le explican lo que es una Comic-Con”, dijo Zegler.

Por cierto, que eso es algo que la actriz comparte con su personaje.

“Nunca he ido a una Comic-Con”, señaló sobre la legendaria convención de cómics y cultura popular en la que suelen tener presentaciones multitudinarias películas de superhéroes como “Shazam”. “Estaba filmando ‘Snow White’ cuando el elenco de ‘Shazam’ fue a la Comic-Con el año pasado, pero espero ir este año”.

Zegler, quien actuó en la película nominada al Oscar “West Side Story” (“Amor sin barreras”), estrenará el próximo año “Snow White”, la versión con actores del clásico “Blancanieves”. “Shazam! Fury of the Gods”, dirigida por David F. Sandberg, es su primer filme de acción y ella tiene el superpoder de hacer girar a la Tierra y los edificios como si fueran un cubo Rubik.

“Eso requirió mucha imaginación”, dijo Zegler. “Simplemente creer que estaba haciendo mover al mundo con las manos arriba, lo logré con mucha confianza en David (Sandberg) quien me aseguraba constantemente que ‘va a funcionar y todo va a estar bien, simplemente sigue lo que digo y te prometo que no te haré ver como idiota’. Después de verlo realmente me parece que quedó muy bien”.

Zegler se dijo admiradora de la primera película de Shazam, estrenada en 2019. En esta segunda entrega, Asher Angel retoma su personaje del adolescente Billy Batson y Zachary Levi de su versión de superhéroe, Shazam, y podemos conocer más de sus hermanos Freddy, Mary, Darla, Eugene y Pedro, en su gran familia compuesta por hijos adoptivos.

“Shazam tiene todo lo que te pudo haber encantado de la primera, pero con villanas súper dinámicas.... tres mujeres tremendas”, dijo Zegler. “Tiene mucho humor y mucho corazón y en el centro hay mensajes sobre la familia y la familia por elección en vez de sólo la familia de nacimiento”.