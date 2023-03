LOS ÁNGELES (AP) — El dúo de directores conocido como The Daniels redobló la apuesta y se llevó el Oscar al mejor dirección por uno de los éxitos más improbables de la historia de los Oscar.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert se alzaron el domingo por la noche con el premio de la élite del cine por su historia de multiversos “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), superando a un grupo de cineastas que incluía a Steven Spielberg.

The Daniels, como se le conoce a los directores, llegaron el domingo como los favoritos para llevarse el Oscar, y su cinta, la más nominada de la noche con 11 menciones, tuvo un inmenso impulso en la temporada de premios, por lo que la victoria no fue una sorpresa.

Fue el segundo Oscar de la noche para el dúo, que previamente había ganado el premio por mejor guion original, una de las siete categorías que ganó su filme el domingo por la noche, incluida mejor película, mejor actriz para Michelle Yeoh, mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, y mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis.

Cuando ganaron su primer Oscar de la noche, Scheinert mencionó los nombres de sus profesores favoritos, diciendo: “ustedes me inspiraron y me enseñaron a ser menos idiota”.

Y Kwan señaló que “mi síndrome del impostor está en su nivel más alto de todos los tiempos”. Kwan dijo que Scheinert era su “confidente. Él es la persona que me dijo que era un narrador antes de que yo lo creyera”.

Cada uno tiene 35 años, The Daniels eran los cineastas más jóvenes y menos experimentados de un grupo de nominados que también incluía a Spielberg, de 76 años, nominado por “The Fabelmans” (“Los Fabelman”), a Ruben Östlund, de 48 años, nominado por “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”), Todd Field, de 59 años, nominado por “Tár”, y Martin McDonagh, de 52 años, por “The Banshees of Inisherin” ("Los espíritus de la isla”).

Su triunfo surge casi exactamente un año después del estreno de la película. El único largometraje anterior de The Daniels es la extraña comedia sobre cadáveres “Swiss Army Man” ("Un cadáver para sobrevivir"). En aquel momento podía parecer un sueño imposible que una pareja así ganara un premio que ha eludido a directores de la talla de Alfred Hitchcock, Ridley Scott o Quentin Tarantino.

Pero “Everything Everywhere”, que mezcla elementos de películas de ciencia ficción y acción de Hollywood, causó revuelo, e inspiró memes, desde su estreno, convirtiéndose en un imán de premios en los últimos meses.

Kwan es el tercer cineasta de ascendencia asiática que gana el Oscar de mejor dirección. Chloe Zhao y Bong Joon Ho se llevaron previamente el premio. La película también impulsó a actores asiáticos, que fueron elegidos para la mayoría de los papeles principales, entre ellos Yeoh, Quan y Stephanie Hsu, todos los cuales consiguieron nominaciones al Oscar.

The Daniels son el tercer dúo de directores en ganar un Oscar. Jerome Robbins y Robert Wise ganaron por la cinta original de “West Side Story” ("Amor sin barreras") en 1962 y los hermanos Joel e Ethan Coen se llevaron la estatuilla por “No Country for Old Men” ("Sin lugar para los débiles") en 2008.

También son de los más jóvenes en llevarse el premio. El director de “La La Land” ("La ciudad de las estrellas. La La Land"), Damien Chazelle, era el más joven cuando conquistó el Oscar en 2017 a los 32 años.

El mes pasado, el dúo ganó el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos, que ha demostrado ser un sólido indicador de la victoria en los Oscar.

Se esperaba que Spielberg arrasara en la temporada de premios con su cinta autobiográfica “The Fabelmans”, pero el reciente aumento de la popularidad de “Everything Everywhere All at Once” resultó ser demasiado.

Scheinert, oriundo de Birmingham, Alabama, y Kwan, de Westborough, Massachusetts, se conocieron cuando estudiaban cine en el Emerson College de Boston.

Comenzaron su carrera haciendo videos musicales, para después pasar a la ficción y en ocasiones dirigieron episodios de series de televisión.

Después de dos años de victorias consecutivas por parte de mujeres en la categoría, la Academia regresó a su norma histórica de nominar a hombres y en la 95a edición no hubo mujeres compitiendo en la categoría.