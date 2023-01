“Avatar: The Way of Water” fue la película más taquillera en Estados Unidos por séptimo fin de semana consecutivo al recaudar 15,7 millones de dólares, según estimados de estudios difundidos el domingo.

A nivel mundial, “The Way of Water” ha recaudado un estimado de 2.100 millones de dólares, superando a “Star Wars: The Force Awakens” para ser la cuarta película que más ha recaudado de todos los tiempos.