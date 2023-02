BUCAREST, Rumania (AP) — Un tribunal rumano ratificó el miércoles una segunda detención de 30 días para el polémico influencer y exkickboxer profesional Andrew Tate, quien está detenido bajo sospecha de crimen organizado y trata de personas, informó una funcionaria.

Tate no logró apelar la decisión del 20 de enero de un juez de extender su arresto 30 días por segunda ocasión, dijo Ramona Bolla, vocera de la agencia rumana en contra del crimen organizado DIICOT.

Tate, de 36 años, con ciudadanía británica y estadounidense y casi 5 millones de seguidores en Twitter, llegó a la Corte de Apelaciones de Bucarest esposado a su hermano Tristan, quien está detenido en el mismo caso junto con dos mujeres rumanas. Ninguno de los cuatro han sido acusados formalmente.

La corte rechazó sus apelaciones y permanecerán detenidos hasta el 27 de febrero mientras los fiscales siguen investigando el caso.

Un documento visto por The Associated Press que explica la decisión del 20 de enero indica que el juez consideró la “seriedad particular de los acusados” y su capacidad de identificar a víctimas “con una mayor vulnerabilidad, en busca de mejores oportunidades de vida”.

Tina Glandian, una abogada estadounidense que ha representado a celebridades incluido al cantante Chris Brown y al exboxeador Mike Tyson, se unió al equipo legal de los Tate el miércoles para trabajar con él.

“El equipo de defensa expresó extensos argumentos legales señalando la falta de evidencia contra los hermanos Tate”, dijo en conferencia de prensa antes del fallo. “No es secreto que los hermanos Tate son personas públicas controversiales, pero esto no es sobre su persona pública… esto es sobre la infracción de derechos humanos internacionales y el debido proceso de la ley”.