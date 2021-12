Un último adiós a figuras influyentes que murieron en 2021

of

En 2021, un año definido por la vacunación de millones de personas en el planeta, el COVID-19 siguió cobrando víctimas en el mundo del espectáculo. Tan sólo en Estados Unidos, más personas murieron por la enfermedad que en 2020, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Otros perdieron la vida en lamentables accidentes, como la joven cantante brasileña Marília Mendonça, de 26 años, o la DJ escocesa Sophie, de 34 años, quien murió en una caída.

En el mundo de la música regional mexicana Vicente Fernández dejó un vacío irreparable con su partida en diciembre.

A continuación una lista de figuras influyentes del mundo del espectáculo y más allá fallecidas en 2021 (la causa de muerte es mencionada en caso de ser conocida):

ENERO

Eric Jerome Dickey, 59 años. Popular novelista que mezcló misterio, romance y erotismo en “Sister, Sister,” “Waking With Enemies” y decenas de historias más sobre la vida negra contemporánea. 3 de enero. Cáncer.

Tanya Roberts, 65 años. Cautivó a James Bond en “A View to a Kill” (“007: En la mira de los asesinos”) y actuó en la serie de comedia “That ’70s Show”. 4 de enero.

Phil Spector, 81 años. Excéntrico y revolucionario productor musical que transformó el rock con su método de “Pared de sonido” y que años después fue sentenciado por homicidio. 16 de enero.

Larry King, 87 años. El presentador con sus eternos tirantes cuyas entrevistas televisivas con líderes mundiales, estrellas de cine y personas ordinarias ayudaron a definir la conversación estadounidense por medio siglo. 23 de enero.

Cloris Leachman, 94 años. Galardonada con el Oscar por su retrato de un ama de casa solitaria en “The Last Picture Show” (“La última película”) y una delicia cómica como la valiente Frau Blücher en “Young Frankenstein” (“El jovencito Frankenstein”) así como la ensimismada vecina Phyllis en “The Mary Tyler Moore Show”. 27 de enero.

Cicely Tyson, 96 años. Actriz negra pionera nominada al Oscar por su papel como la esposa de un aparcero en “Sounder”, ganó un Premio Tony en 2013 a los 88 años y conmovió al público en “The Autobiography of Miss Jane Pittman”. 28 de enero.

Hilton Valentine, 77 años. Guitarrista fundador de la banda inglesa de rock The Animals reconocido por crear uno de los riffs más conocidos de la década de 1960 con “The House of the Rising Sun”. 29 de enero.

Sophie, 34 años. DJ escocesa nominada al Grammy, productora y artista musical que trabajó con Madonna y Charli XCX. 30 de enero. Caída accidental.

___

FEBRERO

Dustin Diamond, 44 años. Actor famoro por interpretar a Screech en la exitosa serie comedia de los 90 “Saved by the Bell” (“Salvado por la campana”). 1 de febrero. Cáncer.

Christopher Plummer, 91 años. Elegante actor que interpretó al capitán Von Trapp en “The Sound of Music” (“La novicia rebelde”) y que a los 82 años pasó a ser el ganador de un Oscar de mayor edad. 5 de febrero.

Mary Wilson, 76 años. La Supreme original con más tiempo en activo. 8 de febrero.

Chick Corea, 79 años. Gigante pianista del jazz laureado con 23 premios Grammy, rompió los límites del género y trabajó con Miles Davis y Herbie Hancock. 9 de febrero. Cáncer.

Larry Flynt, 78 años. Convirtió la poco lustrosa revista Hustler en un imperio al tiempo que luchó por la libertad de expresión en múltiples batallas legales. 10 de febrero.

Johnny Pacheco, 85 años. Ídolo de la salsa cofundador de Fania Records, compañero de banda de Eddie Palmieri y colega de Rubén Blades, Willie Colón y Celia Cruz. 15 de febrero.

___

MARZO

Bunny Wailer, 73 años. Luminaria del reggae y último miembro fundador de la legendaria banda The Wailers. 2 de marzo.

James Levine, 77 años. Director que decidió el rumbo de la Ópera Metropolitana por más de cuatro décadas antes de dejar el puesto por problemas de salud y que finalmente fue despedido por conducta sexual inapropiada. 9 de marzo.

Elsa Peretti, 80 años. Pasó de ser modelo de Halston y asidua de Studio 54 en los 60 y 70 a ser una de las diseñadoras de joyas más famosas, con colecciones atemporales de inspiración orgánica para Tiffany & Co. 18 de marzo.

George Segal, 87 años. Intérprete de banjo hecho actor y nominado a un Oscar por “Who’s Afraid of Virginia Woolf?” ("¿Quién le teme a Virginia Woolf?") de 1966, que trabajó siendo octagenario en la comedia de ABC “The Goldbergs”. 23 de marzo. Complicaciones de una cirugía de bypass.

Jessica Walter, 80 años. Sus papeles como matriarca en la serie “Arrested Development” y acosadora en “Play Misty for Me” iban acorde a una carrera basada en su severa presencia en pantalla. 24 de marzo.

Larry McMurtry, 84 años. Prolífico y popular autor que llevó a los lectores de vuelta al viejo oeste en su obra galardonada con el Pulitzer “Lonesome Dove” y los regresó a los paisajes modernos en la emotiva “Terms of Endearment”. 25 de marzo.

___

ABRIL

Anne Beatts, 74 años. Innovadora escritora de comedia con gusto para lo dulce y lo macabro e integrante original de “Saturday Night Live” que más tarde creó la comedia de culto “Square Pegs”. 7 de abril.

Príncipe Felipe, 99 años. El irascible y tenaz esposo de la reina Isabel II pasó más de siete décadas apoyando a su esposa en un papel que definió, pero también encasilló, su vida. 9 de abril.

DMX, 50 años. Emblemático astro del hip hop detrás de canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” cuya voz distintivamente ronca y letras reflexivas lo convirtieron en uno de los más grandes exponentes del rap. 9 de abril.

Christa Ludwig, 93 años. La mezzo-soprano era una intérprete renombrada de Wagner, Mozart y Strauss que iluminó los más grandes escenarios de la ópera por cuatro décadas. 24 de abril.

___

MAYO

Olympia Dukakis, 89 años. Actriz veterana cuya facilidad para los papeles maternos la ayudaron a ganar un Oscar como la madre de Cher en la comedia romántica “Moonstruck” ("Hechizo de luna"). 1 de mayo.

Jacques d’Amboise, 86 años. Llegó a ser uno de los más grandes bailarines clásicos del Ballet de Nueva York y pasó cuatro décadas y media impartiendo clases gratuitas para jóvenes de la ciudad. 2 de mayo.

Paulo Gustavo, 42 años. Popular comediante brasileño cuyo personaje de Dona Herminia lidiaba con asuntos familiares y LGBTQ en algunas de las películas y programas de televisión más populares de Brasil. 4 de mayo. COVID-19.

Carla Fracci, 84 años. Un ícono cultural italiano y ex prima ballerina de La Scala famosa por papeles románticos junto con grandes como Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov. 27 de mayo.

Gavin MacLeod, 90 años. Veterano actor de reparto que logró la fama como el sardónico reportero de televisión Murray Slaughter en “The Mary Tyler Moore Show” y alcanzó el estrellato interpretando al alegre capitán Stubing en “The Love Boat” ("El bote del amor"). 29 de mayo.

___

JUNIO

Delia Fiallo, 96 años. Escritora cubana considerada la madre de las telenovelas en Latinoamérica, creadora de decenas de historias populares. 29 de junio.

__

JULIO

Raffaella Carrà, 78 años. Una de las estrellas de televisión italiana más queridas durante décadas, apodada cariñosamente la “reina de la televisión italiana”. 5 de julio.

Richard Donner, 91 años. Cineasta que ayudó a crear las películas de superhéroes modernas con “Superman” de 1978 y que dominó la comedia de dúos de amigos con “Lethal Weapon” (“Arma mortal”). 5 de julio.

Joey Jordison, 46 años. Miembro fundador de Slipknot y baterista de la influyente banda de metal en su periodo más popular que ayudó a escribir varios de sus éxitos. 26 de julio.

Dusty Hill, 72 años. Bajista barbudo del trío de rock y blues de Texas ZZ Top. 28 de julio.

Johnny Ventura, 81 años. Astro dominicano del merengue conocido como “El Caballo Mayor” cuyos éxitos incluyen “Patacón pisao” y “Capullo y sorullo”. 28 de julio.

___

AGOSTO

Dennis “Dee Tee” Thomas, 70 años. Miembro fundador de la banda de soul y funk Kool & the Gang conocido por éxitos como “Celebration” y “Get Down On It”. 7 de agosto.

Sonny Chiba, 82 años. Actor japonés que impresionó al mundo con sus habilidades para las artes marciales en más de 100 películas. 19 de agosto.

Larry Harlow, 82 años. Arreglista, pianista y miembro de Fania All Star conocido como “El Judío Maravilloso”, Harlow tuvo una carrera prolífica con 50 álbumes propios y productor de cientos de discos. 30 de agosto. Enfermedad renal.

Don Everly, 84 años. Uno de los dos Everly Brothers cuyos éxitos de country rock influyeron en toda una generación de músicos de rock ‘n’ roll. 21 de agosto.

Charlie Watts, 80 años. Discreto baterista de los Rolling Stones que ayudó a crear una de las más grandes secciones rítmicas del rock y que usaba su “trabajo de día” para alimentar su amor por el jazz. 24 de agosto.

Michael Constantine, 94 años. Actor de carácter galardonado con el Emmy que llegó a la fama interpretando al padre con una botella de Windex (limpiador de cristales) de la novia en la película de 2002 “My Big Fat Greek Wedding” (“Casarse... está en griego”). 31 de agosto.

___

SEPTIEMBRE

Adalberto Álvarez, 72 años. Compositor, arreglista y director de orquesta, uno de los más importantes exponentes del son cubano. 1 de septiembre. COVID-19.

Mikis Theodorakis, 96 años. Compositor griego cuya impactante música y vida de resistencia política le valió reconocimiento a nivel internacional e inspiró a millones de personas en su país. 2 de septiembre.

Jean-Paul Belmondo, 88 años. Protagonista del emblemático filme de la Nueva Ola Francesa “À bout de souffle” (“Al final de la escapada”) cuya nariz chata de boxeador y sonriza pícara lo convirtieron en uno de los actores más reconocibles de Francia. 6 de septiembre.

Elizabeth Ireland McCann, 90 años. Productora galardonada con el Tony que ayudó a montar una cantidad impresionante de éxitos en Broadway y Londres, incluyendo “The Elephant Man”, “Morning’s at Seven”, “Amadeus”, “The Life and Adventures of Nicholas Nickleby” y “Copenhagen”. 9 de septiembre. Cáncer.

Jane Powell, 92 años. Estrella de musicales de la época dorada de Hollywood de ojos brillantes y voz operística que cantó con Howard Keel en “Seven Brides for Seven Brothers” (“Siete novias para siete hermanos”) y bailó con Fred Astaire en “Royal Wedding” (“Bodas reales”). 16 de septiembre.

Melvin Van Peebles, 89 años. Innovador cineasta, dramaturgo y músico cuya obra fue pionera de la ola de “blaxploitation” en la década de 1970 e influyó en cineastas mucho tiempo después. 21 de septiembre.

Roberto Roena, 81 años. Integrante de Fania All-Stars, de El Gran Combo de Puerto Rico y líder de la orquesta Apollo Sound conocido como “El gran bailarín” y “El señor bongó”, interpretó éxitos como “Mi desengaño” y “Cómo te hago entender”. 23 de septiembre.

Michael Renzi, 80. años Durante su destacada carrera musical trabajó con Peggy Lee, Mel Tormé, Lena Horne y algunos de los nombres más grandes del jazz y el pop, y por años fue también director musical de “Sesame Street”. 29 de septiembre.

___

OCTUBRE

Lars Vilks, 75 años. Artista sueco que había vivido protegido por la policía tras hacer una caricatura del profeta Maoma con cuerpo de perro en 2007. 3 de octubre. Accidente automovilístico (falleció junto con dos guardaespaldas de la policía).

Ronnie Tutt, 83 años. Baterista legendario que compartió escenario con Elvis Presley y otros grandes de la música como Johnny Cash y Stevie Nicks. 16 de octubre.

Peter Scolari, 66 años. Un versátil actor de carácter cuyos papeles en televisión incluyeron a un productor yuppie en “Newhart” y un papá gay en el closet en “Girls” y que actuó en Broadway con su viejo amigo Tom Hanks en “Lucky Guy”. 22 de octubre.

___

NOVIEMBRE

Marília Mendonça, 26 años. Una de las cantantes brasileñas más populares del momento galarondada con el Latin Grammy. 5 de noviembre. Accidente aéreo.

Dean Stockwell, 85 años. Uno de los más importantes actores infantiles de Hollywood que tuvo éxito renovado en su mediana edad en las series de ciencia ficción “Quantum Leap” y filmes como “Blue Velvet” (“Terciopelo azul”) de David Lynch, “Paris, Texas” de Wim Wenders y “Married to the Mob” (“Casada con la mafia”) de Jonathan Demme. 7 de noviembre.

Jerry Douglas, 88 años. Interpretó al apuesto patriarca John Abbott en “The Young and the Restless” por más de 30 años. 9 de noviembre.

Stephen Sondheim, 91 años. Compositor que renovó el teatro musical estadounidense en la segunda mitad del siglo XX con sus letras inteligentes e intrincadamente rimadas, su uso de melodías evocadoras y su capacidad para abordar temas inusuales. 26 de noviembre.

___

DICIEMBRE

Carmen Salinas, 82 años. Actriz de películas como “Danzón”, “Man on Fire” y “Bellas de noche” así como de telenovelas y series como “María la del Barrio” y “Mujeres asesinas”. 9 de diciembre.

Lina Wertmueller, 93 años. La provocadora cineastas italiana cuya mezcla de sexo y política en “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (“Insólita aventura de verano”) y “Pasqualino Settebellezze” (“Pascualino Siete Bellezas”) la llevó a ser la primera mujer nominada a un Oscar a la mejor dirección. 9 de diciembre.

Michael Nesmith, 78 años. Cantautor, autor, actor, director y empresario recordado como el miembro con sombrero de lana que tocaba la guitarra en la banda hecha para televisión The Monkees. 10 de diciembre.

Anne Rice, 80 años. Escritora gótica conocida por su exitosa novela llevada al cine “Interview with the Vampire" ("Entrevista con el vampiro”). 11 de diciembre. Complicaciones de un infarto cerebral.

Vicente Fernández, 81 años. Con su poderosa voz inmortalizó canciones como “El rey”, “Volver, volver” y “Lástima que seas ajena” y se mantuvo activo a lo largo de décadas, vendiendo más de 50 millones de discos e inspirando a nuevas generaciones de intérpretes. El astro de la música regional mexicana también protagonizó decenas de películas. 12 de diciembre.

Verónica Forqué, 66 años. Actriz ganadora de cuatro Premios Goya y uno de los rostros habituales en la televisión, el teatro y el cine del último medio siglo en España. 13 de diciembre.