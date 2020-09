Tomó 10 años y una Cabra: Rita Indiana regresa a la música

NUEVA YORK (AP) — Una década después de haber debutado con su elogiado álbum “El juidero”, la escritora y músico dominicana Rita Indiana sintió que era hora de volver a expresarse con canciones sobre algunos temas incómodos de actualidad.

La insistencia de su vecino Eduardo Cabra, y finalmente la pandemia del coronavirus, le dieron el último empujón para “salir de la cueva” y el resultado es “Mandinga Times”, un disco “apocalíptico” independiente lanzado esta semana en formato digital.

“Pasaron 10 años porque tenía las manos llenas y porque las razones que me hicieron distanciarme del mundo de la música popular pues seguían ahí”, dijo la artista en una entrevista reciente con The Associated Press, citando que entonces tenía tres hijos pequeños y que no disfrutaba el lado no creativo de la industria.

“Ya mis hijos están grandes, estoy en otro momento también de mi vida, pero sobre todo creo que la situación actual del mundo, todo lo que está sucediendo, fue la gran razón para salir de la cueva”, agregó vía telefónica desde su casa en San Juan.

El ecléctico álbum de 10 cortes, producido por el multilaureado Cabra, aborda desde la corrupción impune hasta el tabú en torno a la homosexualidad a través de ritmos como dembow, heavy metal, merengue, gagá tradicional, electro-boogie, punk y rap, manteniendo un sonido potente desde los primeros acordes hasta el final.

Abre con el primer sencillo lanzado en abril, el rap “Como un dragón”, en cuyo video Rita Indiana presentó a “Mandinga”, la versión más reciente de su alter ego “La Montra”.

También cuenta con invitados como Rubén Albarrán de Café Tacvba en “Pa Ayotzinapa”, la artista puertorriqueña MIMA en “The Heist”, y el rapero dominicano Kiko El Crazy en el tema homónimo del disco, uno de sus favoritos.

Autora de seis novelas y varios libros de cuentos cortos, Rita Indiana, de 43 años, estaba completamente dedicada a la literatura cuando ella y Cabra finalmente empezaron a trabajar en el álbum en octubre del año pasado.

“Ya tenía el título y ya lo había pensado un poco como un cancionero apocalíptico, pero en ese momento era casi un chiste”, recordó.

La pandemia los sorprendió cuando estaban terminando de editar los primeros temas, y la segunda mitad la hicieron en medio de la cuarentena. El título del álbum, y el propósito de la artista, inevitablemente cobraron mayor significado.

“Yo creo que todos los seres humanos que estamos en este planeta en este momento estamos viviendo un momento de crecimiento obligatorio, como de maduración”, dijo Rita Indiana. “Asimismo el disco también creció, creció digamos mi noción de lo que estaba haciendo. Como que profundicé más gracias al encierro y a la dificultad”.

Como escritora, componer letras y melodías le toma poco tiempo y, en comparación con lo que toma la investigación y redacción de una novela, le proporciona una satisfacción inmediata. “Es un desahogo muy bueno, muy espontáneo”. Y con Cabra “vamos en turbo”, dijo.

Sus hijos, hoy de 14, 17 y 22 años, son todos músicos y esta vez fueron sus “grandes consultores”. El mayor es baterista, el del medio percusionista y el menor ya está produciendo sus propios beats.

“Son mis primeros críticos. O sea, yo vengo con las pistas con miedo por ahí cuando vengo del estudio”, contó la madre orgullosa entre risas. “¡Son despiadados! Yo les pongo las cosas y ya yo sé por la cara que ponen si voy por buen camino”.

Cada uno, agregó, tiene su tema favorito del disco. Ella tiene dos: “Mandinga Times” y “Miedo”, una canción de amor a ritmo de reggaetón con arreglos de cuerdas que le escribió a su esposa, sobre el comienzo de su relación.

“Y también sobre el miedo que vivimos todos los que pertenecemos a la comunidad LGBT de expresar quiénes somos”, dijo, “de expresar nuestros afectos en público; el miedo al rechazo y al maltrato”.

