Sorpresa: Jon Batiste lidera los Grammy con 11 nominaciones

Jon Batiste podría ser la mayor sorpresa de los Grammy. El reciente ganador del Oscar causó tal impresión en los votantes que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones el martes: 11.

Batiste fue postulado a álbum del año por “We Are” y a grabación del año por “Freedom”, una oda optimista a la ciudad de Nueva Orleans. Sus nominaciones abarcan varios géneros, incluyendo R&B, jazz, música de raíces estadounidenses, clásica y música para cine.

Batiste obtuvo una mención en el apartado de mejor banda sonora para medios audiovisuales por su trabajo en “Soul” de Pixar, que le valió el Premio de la Academia a la mejor música original a principios de año.

Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. recibieron ocho nominaciones cada uno para la gala de premios del 31 de enero, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo siete cada cual.

Junto con el sorpresivo dominio de Batiste, otra revelación impactante fue que The Weeknd recibió tres nominaciones luego que el astro del pop afirmó que no permitiría que su sello sometiera su música a consideración para los premios de la Academia de la Grabación. A principios de este año, criticó airadamente a los Grammy y los llamó “corruptos” cuando no recibió ninguna nominación pese a tener el sencillo más popular de 2020, “Blinding Lights”.

Aunque The Weeknd dijo que boicotearía los Grammy en el futuro, fue nominado por su trabajo en proyectos postulados a álbum del año, incluyendo la edición de lujo de Doja Cat de “Planet Her”, y “Donda” de Kanye West. Su tercera mención fue por su aparición en el sencillo “Hurricane” de West, que también incluye a Lil Baby.

“Lo que me gusta es el hecho de que nadie está pensando en lo que sucedió antes, cuál fue la controversia, cuál fue el ruido o dónde estaba este artista haciendo música el año pasado”, dijo Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación. Señaló que los votantes se enfocaron en la “excelencia de la música” mientras consideraban a nominados como Batiste y Kacey Musgraves, cuyo trabajo se cruza en diferentes categorías.

“Los votantes realmente están evaluando la música y no se quedan atrapados en la reputación de ningún otro ruido externo o ninguna historia de los artistas”, continuó. “Con eso en mente, creo que están votando por cosas que reconocen como excelencia”.

Mason se expresó satisfecho con el nuevo sistema de votación impulsado por colegas luego de ver la lista de nominados. Instituyó la iniciativa 10-3, que permite a los más de 11.000 miembros de la academia votar hasta por 10 categorías en tres géneros. Todos los votantes pueden votar por los cuatro premios principales.

El nuevo sistema reemplazó al comité de revisión de nominaciones anónimas, un grupo que determinaba a los aspirantes a premios clave. Algunos afirmaron que los miembros del comité favorecían proyectos basados en relaciones personales y promovían proyectos que favorecían y en los que trabajaban.

Harvey admite que el nuevo sistema de votación podría no ser perfecto al principio, pero cree que la iniciativa producirá resultados justos a largo plazo.

“Sé que no todo salió perfecto”, dijo. “Sé que habrá algunas personas que se sentirán excluidas o que nos perdimos una nominación aquí o allá. Eso me entristece porque no quiero que nadie tenga ese sentimiento. Pero siento que vamos en la dirección correcta. Estoy satisfecho con la forma en que nuestros votantes hicieron el trabajo”.

Por primera vez, la academia amplió el número de nominados en las categorías de campo general de ocho a 10. El cambio impacta categorías como grabación, álbum y canción del año, así como mejor nuevo artista.

Harvey dijo que la academia incrementó el número de nominados en las categorías generales luego de ver un aumento en la participación en los votantes durante el año pasado, la aceptación de nuevas invitaciones para miembros y más de 21.730 obras enviadas para consideración del Grammy.

“Pensamos que era el momento adecuado”, dijo. “Vimos la oportunidad de hacer lo que hace la academia, que es destacar la música, destacar la industria y destacar la excelencia de una manera más amplia. Con el cambio en nuestra estructura de votación, no tenemos el comité de revisión de nominaciones. Esto les da a nuestros votantes la oportunidad de que se escuche su voz, pero también les da la oportunidad de tener un grupo más grande de donde sacar a ese ganador que se lleva a casa el Grammy cuando llegue el momento”.

Otros nominados a álbum del año son: “Justice (Triple Chucks Deluxe)” de Bieber, “Happier Than Ever” de Eilish, “Donda” de West, “Love for Sale” de Tony Bennett y Lady Gaga, “Sour” de Olivia Rodrigo, “evermore” de Taylor Swift y “MONTERO” de Lil Nas X.

Batiste competirá por el premio a la grabación del año con “I Get a Kick Out of You” de Bennett y Gaga, “I Still Have Faith in You” de ABBA, “Peaches” de Bieber con Daniel Caesar y Giveon, “Right on Time” de Brandi Carlile, “Kiss Me More” de Doja Cat con SZA, “MONTERO (Call Me by Your Name)” de Lil Nas X, “drivers license” de Rodrigo, “Happier Than Ever” de Eilish y “Leave The Door Open” de Silk Sonic, el superdúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak.

Jay-Z, quien está postulado a tres Grammy, suma el mayor número de nominaciones de todos los tiempos con 83. El rapero laureado con 23 Grammys superó a Quincy Jones, quien llegó a tener 80 nominaciones.