¿Qué hiciste TÚ a las 5 a.m. después de haberte desvelado por tu baile de graduación? Maria Bakalova se convirtió en una estrella de cine.

La actriz de 24 años ha contado cómo aprovechó unas pocas horas libres que tenía después de haber pasado toda la noche de juerga (acababa de recibir su diploma de la escuela de actuación) antes de filmar una película en un lugar remoto en su país natal, Bulgaria. Hizo unos pocos videos de improvisación para una audición con su teléfono y los envió.

El proyecto era tan secreto, que Bakalova ha dicho que de hecho le preocupaba ser reclutada para tráfico humano. Pero pronto estaba en Londres haciendo una prueba para Sacha Baron Cohen, para actuar en “Borat Subsequent Moviefilm”, como su hija desconocida de 15 años, Tutar.

Ahora Bakalova vive en Los Ángeles, es una estrella de Hollywood nominada a un Globo de Oro, un Premio SAG (del Sindicato de Actores de la Pantalla) y un Critics Choice Award. Y también resuena como posible contendiente al Oscar.

La mañana que se enteró de la nominación al Globo — la primera para una persona de Bulgaria — una eufórica Bakalova se sentó para una entrevista vía Zoom, tan emocionada que tuvo que calmarse diciéndose en voz alta: “Sé fuerte Maria, ¡tú eres una chica balcánica fuerte!”

La entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad.

Los Globos de Oro se entregan el domingo.

AP: ¿Cómo te sientes?

BAKALOVA: No hay palabras que puedan describir lo agradecida y emocionada que estoy. Sencillamente no hay palabras. Es una mezcla de todas las emociones que puedas imaginarte.

AP: ¿Cómo te enteraste de la noticia?

BAKALOVA: Cuando lo dijeron (en TV) no tuve una reacción... me bloqueé completamente. “¿Es real? ¿Está ocurriendo?” Y finalmente caí en cuenta quizás 20 minutos después, “Ay, Dios mío, esto ESTÁ ocurriendo”. Y en compañía de estos tres increíbles actores que he admirado toda mi vida… y la gente de Bulgaria, porque es la primera nominación. Le brinda esperanza y sueños a los búlgaros y europeos del este. Me siento súper honrada y feliz y agradecida. Y no puedo parar de hablar.

AP: Este debe ser ciertamente un momento maravilloso para Bulgaria.

BAKALOVA: Lo es (llorando). Sé fuerte. Maria, ¡tú eres una chica balcánica fuerte! Hemos rezado, teníamos esperanzas, lo soñamos. Y ahora que está pasando y hemos dado el primer paso, espero que sea algo que sigamos desarrollando y que sigamos abriendo puertas, porque hay artistas realmente increíbles en la Europa del Este, en Bulgaria.

AP: Te habías entrenado como actriz, pero no en la comedia. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías ser chistosa?

BAKALOVA: No me di cuenta... Quiero decir, creo que soy un poco torpe y rara como persona y la manera en que me comporto, con todos estos gestos. Pero quizás la compañía de este maestro, Sacha Baron Cohen… tenerlo a mi lado apoyándome, guiándome y siendo mi mentor y profesor con este increíble guion que evolucionaba cada día... Tuve la fortuna de tener este equipo detrás que creyó en mí, confió en mí y me apoyó para que encontrara mi lado chistoso. Porque la vida es chistosa. Cuando pienso en lo pequeño que es el periodo de tiempo que pasamos en este mundo, ¡de hecho es gracioso!

AP: ¿Has hablado con Sacha?

BAKALOVA: Sí, sólo quería oírlo y felicitarlo, porque Sacha es un actor increíble, no sólo en “Borat” sino en todo lo que ha estado haciendo. Y probablemente es la persona con la que estaré agradecida por siempre. Quise oír su voz incluso antes que la de mi mamá.

AP: Pero hablaste con tu mamá también, ¿no?

BAKALOVA: ¡Sí! Lloró por un segundo, pero entonces tenía una enorme sonrisa porque esto es algo del temperamento de nuestra gente de los países balcánicos… Es como una gran mezcla de emociones: podemos llorar, saltar, sonreír, amar. Todo a la vez. Ella está súper contenta y feliz y orgullosa.

AP: Debe sentirse raro que esto te ocurra en un momento tan dramático para el mundo.

BAKALOVA: Creo que todo pasa por una razón. Y estoy feliz de que este momento realmente difícil pronto será historia, la pandemia que todos hemos vivido. Tuvimos que vivir en medio de cuatro paredes todos los días por casi un año, y nos dimos cuenta de que necesitamos los unos de los otros, somos animales con emociones. Necesitamos amor, y necesitamos ser amados. Necesitamos gente alrededor. Creo que ese es uno de los mensajes que tratamos de mostrar en la película, cómo deberíamos tratarnos unos a otros con amor y respeto. Así que puedo ver un significado detrás de por qué esta película salió en este momento.

AP: ¿Tienes un mensaje para tu país de origen?

BAKALOVA: Sí, y es para mi país y para tu país, es para todos los seres humanos, porque no debería importar de dónde son, debería importar quiénes son y qué apoyan, en qué creen. Estamos aquí por un tiempo tan breve y el mundo seguirá adelante, así que realmente debemos amarnos unos a otros, apoyarnos, ser cuidadosos de nuestras acciones, nuestros pensamientos, las palabras que decimos… Realmente deberíamos tratar de ser mejores personas. Y soñar en grande y arriesgarse. No tenemos nada que perder.