NUEVA YORK (AP) — El video de la canción “This Is Not America” le valió esta semana a Residente un premio en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions.

El artista urbano puertorriqueño fue reconocido el martes con el Gran Premio de Entretenimiento Musical en el festival especializado en publicidad, comunicación creativa y campos relacionados.

La canción, producida por Doomsday Entertainment, Sony Music Latin y la productora de Residente, 1868 Studios, está inspirada en la obra del artista conceptual chileno Alfredo Jaar.

Nació como un intento por promover el uso de la palabra América para todo el continente y que Estados Unidos no la acapare para autodefinirse, dijo Residente en una entrevista con The Associated Press realizada en marzo, cerca de la fecha del lanzamiento del video que acumula más de 18 millones de vistas en YouTube.

“Otorgamos el Gran Premio a esta obra por sus elementos visuales innegablemente sorprendentes y su increíble calidad de producción”, dijo el presidente del jurado, Amani Duncan, en un comunicado. “Aunque el video tiene un punto de vista muy peculiar que quizá no sea compartido por todos, es un pronunciamiento extremadamente poderoso sobre la socioeconomía y la cultura de parte de una comunidad menos privilegiada. La música siempre ha sido una plataforma clave para las canciones de protesta en la historia y es algo que todos queremos seguir viendo en los años por venir”.

El video de “This Is Not America”, dirigido por el realizador francés Greg Ohrel, contó con la dirección creativa de Residente. Mezcla imágenes capitalistas como rascacielos y vasos desechables con otras de pueblos originarios, así como creaciones fantásticas de una Estatua de la Libertad convertida en un indígena y de una pirámide mexicana en medio de Los Ángeles.

“Tiene imágenes muy poderosas, para mí el video está bien fuerte y obviamente la canción y el video se complementan perfectamente”, dijo Residente en la entrevista con AP.

“This Is Not America” tiene como invitadas a las gemelas franco-afrocubanas Ibeyi, Naomi Díaz y Lisa-Kaindé, quienes interpretan el coro. Otros colaboradores son gusanos microscópicos, cuyas ondas cerebrales usó el músico para crear armonías que se pueden escuchar en la sección del coro de Ibeyi. La canción será parte de su próximo álbum.

Residente ha sido galardonado con cuatro premios Grammy y 25 Latin Grammy como solista y miembro de Calle 13.

Desde su fundación en 1954, el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions reconoce la excelencia en publicidad y comunicación creativa.