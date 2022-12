Aceptémoslo, “Pinocchio” (“Pinocho”) siempre ha sido una moraleja rara para niños.

Claro que mentir está mal, pero ese no es único mensaje que transmite esta historia. Incluso en la versión clásica de Disney de 1940 — que es más ligera y apta para niños que el cuento de Carlo Collodi de 1883 — expresa que, si no eres suficientemente “bueno”, no mereces ser humano.