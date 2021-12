Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

LOS ÁNGELES (AP) — Entre las películas incluidas este año en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos había títulos épicos de Star Wars y El Señor de los Anillos, proyectos protagonizados por Jennifer López y la fallecida Cicely Tyson y cintas que abordaban la violencia racista.

La Biblioteca del Congreso anunció el martes que entre las 25 películas anuales incluidas en su proyecto de conservación estaban “Star Wars Episode VI: Return of the Jedi” ("La guerra de las galaxias Episodio VI: El retorno del Jedi"), “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" ("El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo"), y “A Nightmare on Elm Street” ("Pesadilla en la calle del infierno"). También serían preservadas “Selena”, una película biográfica de 1997 protagonizada por Lopez, y la película de Tyson “Sounder”, de 1972.