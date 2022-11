Pol Granch: Nominación al Latin Grammy es como renacer

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La nominación a mejor nuevo artista llegó para Pol Granch en un momento de reflexión en el que ha reenfocado su vida. El músico y actor español recibió la nominación después de un periodo turbulento en el que enfrentó la cultura de la cancelación y ahora la considera un renacer y un impulso para seguir trabajando.

“Recibir esto y recibir este premio, porque para mí la nominación ya es un premio, que me hayan hecho sentir así me hace sentir volver a nacer, darme cuenta que todo el trabajo lleva a resultados y que si sigues trabajando y soñando, pues siguen pasando cosas”, dijo Granch en entrevista por videollamada desde Madrid, donde reside.

Granch consiguió la nominación con su álbum de 2022 “Amor escupido”, su tercer lanzamiento tras su EP “Pol Granch” de 2019 y “Tengo que calmarme” de 2020. Saltó a la fama cuando se presentó en el concurso Factor X España, cuando tenía 20 años, en 2018.

“Yo seguía mucho toda esta serie, este programa de ‘The X Factor’ en todos sus países, me lo memorizaba incluso ... me hizo mucha gracia que vinieran a mi país y pues probé, hice castings y tuve suerte”, dijo. “Siempre estaré agradecidísimo de ese programa porque gracias a ellos yo me he dado a conocer un poquito”.

Granch, cuyo nombre verdadero es Pablo Grandjean, no estudió música formalmente, pero siempre estuvo rodeado de ella.

“Lo que canto es lo que yo he aprendido por mí mismo y pues lo poquito que toco de guitarra lo he aprendido también de YouTube”, apuntó. “Un día mi padre me dio una guitarra y (yo) empezaba a hacer ‘covers’ para Instagram. Un día hice una canción y me gustó, me gustó mucho el hecho de escribir y empezar a crear mis cositas”.

Su padre, que es francés, es melómano y según Granch canta mejor que él. Su abuela, recientemente fallecida, también cantaba muy bien y era integrante de coros. La madre de Granch es española. El músico es el menor de tres hermanos.

“Mis hermanos y yo con mi padre siempre hemos hablado en español”, señaló Granch, quien se puede ver cantando en francés en algunos videos de YouTube. “Él nos habla en francés y nosotros respondemos en español y hoy en día nos da vergüenza hablar a mi padre en francés, pero cuando vamos a Francia y tal hablamos mucho en francés”.

“Nunca me había dado cuenta de esta bilateralidad... pero pasa el tiempo y me doy cuenta de que, por ejemplo, en mi trabajo he podido conocer más música y he podido indagar en más sonidos y en más ritmos, que hoy en día noto que al crear música los utilizo”.

Granch estudió actuación en la escuela de la actriz Cristina Rota de Madrid. “Ahí empezó todo mi sueño de actuar y de querer interpretar. Sí que es verdad que por temas económicos y por cosas sólo pude estar un año, el segundo costaba un poco bastante más y en esos tiempos no podía permitírmelo”.

Esto no impidió que entrara por la puerta grande en el mundo de la actuación interpretando a Phillipe von Triesenberg en la serie de Netflix “Élite”.

Pero esta carrera que parecía sólo en ascenso se trastocó en 2020 cuando resurgieron tuits de contenido homofóbico, machista y profranquista que Granch había escrito en la adolescencia, en una cuenta ahora desactivada, lo cual desató el repudio de una buena parte de la población.

Granch publicó una disculpa argumentando que había madurado y que esos mensajes no lo representaban. Sin embargo, hubo quien pasó de las críticas y los señalamientos al acoso contra el músico, quien terminó por cambiarse de residencia por temor a ser atacado. “Los artistas somos personas que nos enfrentamos a todo esto, a opiniones y a que pasen cosas, somos personas como todo el mundo y en muchas cosas también tropezamos”.

“No escriban tonterías que no tienen sentido y ni les concierne en redes sociales”, recomendó.

Granch dijo que vienen más proyectos de actuación después de “Élite” y por ahora cruza los dedos para llevarse el Latin Grammy.