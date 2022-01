Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— Si no viste “House of Gucci” (“La Casa Gucci”) de Ridley Scott en el cine, todavía puedes disfrutar de la decadencia y extravagancia desde el confort de tu hogar a partir del martes, cuando esté disponible en video a la carta. Lady Gaga ofrece una actuación comprometida como Patrizia Reggiani, una belleza local que ingresó a la familia Gucci y ayudó a su esposo, Maurizio Gucci (Adam Driver), a ejercer poder e influencia en el negocio familiar. La sutileza no tiene cabida en “House of Gucci”, en la que todos hablan con acento italiano exagerado y Jared Leto, irreconocible gracias a los prostéticos, hace su mejor actuación para superar a Al Pacino, quien interpreta a su padre. Scott y sus colaboradores optaron por una artificialidad operística para contar la historia de cómo la “familia” quedó fuera del negocio familiar. Se ve mejor acompañada de un martini.

— La fastuosa “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”) del director mexicano Guillermo del Toro fue uno de muchos dramas para adultos que se perdió injustamente en la taquilla estadounidense el año pasado (se puede culpar a ómicron y Spider-Man), pero podría tener una robusta segunda vida en streaming. Bradley Cooper interpreta al ambicioso y encantador Stanton Carlisle, quien pasa rápidamente de ser un artista de carnaval de bajo nivel a un astro con mucha paga, aunque las cosas se complican en la cima. El elenco de Del Toro está lleno de excelencia, de Willem Dafoe, Toni Collette y David Strathairn a Rooney Mara y Cate Blanchett, quienes resplandecen en trajes de la década de 1940. “Nightmare Alley” se estrena el martes en HBO Max y Hulu.

— En 1999, Alex Lowe, un famoso alpinista, se perdió con el camarógrafo y alpinista David Bridges en una avalancha en el Tíbet. De alguna manera, el compañero de alpinismo de Lowe Conrad Anker sobrevivió y se casó con la viuda de Lowe y crio a sus hijos. El documental “Torn”, el debut cinematográfico de uno de esos hijos, Max Lowe, explora la tragedia y sus repercusiones. Asegúrate de tener pañuelos a mano cuando esta película llegue a Disney+ el viernes 4 de febrero.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— El más reciente álbum de la cantautora pop de origen japonés Mitski, “Be the Cowboy”, llegó a varias listas de los mejores de 2018. Pero ya han pasado algunos años para sus fans sin música nueva de esta artista de culto que se tomó un tiempo fuera de las redes sociales y las giras. Su nuevo disco, “Laurel Hell”, será lanzado el 4 de febrero y llega mientras Mitski vuelve a salir de gira en solitario y también abra algunos conciertos de Harry Styles en estadios de Gran Bretaña. En uno de los sencillos del nuevo álbum, “The Only Heartbreaker”, canta sobre ser la mala en una relación acompañada de sintetizadores pop estilo new wave.

— La banda británica Bastille tenía suficientes canciones guardadas durante la pandemia como para lanzar tres álbumes, así que convocó al productor y artista Ryan Tedder para convertir la colección en un álbum conceptual futurista. “Give Me the Future”, de 13 canciones, será lanzado el viernes 4 de febrero. Tiene influencias de ciencia ficción mientras que sus canciones exploran el escapismo tecnológico, un tema muy oportuno, pues la banda pop rock escribió y grabó todo de manera virtual durante la pandemia. Sus videos musicales tienen la misma temática, incluyendo el de “No Bad Days”, en el que un amante es reanimado como un androide.

— Kristin M. Hall

TELEVISIÓN

— Un video sexual que sacudió el incipiente mundo online es el tema de la vida real de la serie de ocho episodios “Pam & Tommy”, que se estrena en Hulu, sobre la invasión a la privacidad de Pamela Anderson y Tommy Lee. Lily James y Sebastian Stan interpretan a la actriz y el músico, quienes estaban casados en ese entonces, en lo que el servicio de streaming describe como “una historia de amor, crimen y una fábula admonitoria”. El video que fue robado a la pareja se convirtió en una sensación y una señal de lo que vendría después. Seth Rogen y Nick Offerman son parte del elenco de la serie, que estrena sus primeros tres episodios el miércoles y el resto semanalmente.

— Will Arnett interpreta a un detective de homicidios con casos por resolver y compañeros despistados en “Murderville”, una comedia de suspenso de seis capítulos que se estrena el jueves en Netflix. Cada episodio tiene a un detective diferente que hace equipo con el experimentado detective Terry Seattle, interpretado por Arnett. La serie tiene un giro innovador: los actores invitados no han visto los guiones. Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch y Sharon Stone son los detectives despistados, mientras que Haneefah Wood, Lilan Bowden y Philip Smithey también forman parte del elenco.

— ¿Tienes unas 2.800 horas libres este mes? NBCUniversal prometió proporcionar eso y más como parte de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Inverno en Beijing. El canal abierto NBC y el servicio de streaming Peacock transmitirán la ceremonia de inauguración el viernes 4 de febrero a las 6:30 a.m. hora de Nueva York (1130 GMT) y luego tendrán una transmisión de tres horas del evento a las 8 p.m. A medida que se acerca la competencia, NBC dedicará más horario estelar a los juegos, el horario premium de Peacock tendrá transmisiones en vivo y USA Network, con la ayuda de CNBC, estará a cargo de la transmisión en cable. Los Juegos Olímpicos, realizados bajo estrictas medidas de seguridad por la pandemia, concluirán el 20 de febrero.

— Lynn Elber