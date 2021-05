NUEVA YORK (AP) — Eric Carle, el adorado escritor e ilustrador de libros infantiles cuyo clásico “The Very Hungry Caterpillar” ("La oruga muy hambrienta") y otras obras le dieron a millones de niños algunos de sus primeros y más preciados recuerdos literarios, falleció. Tenía 91 años.

Carle murió el domingo en su estudio de verano en Northampton, Massachusetts, con miembros de la familia a su lado, dijo su familia en un anuncio emitido por Penguin Young Readers.

“El cielo se volvió más colorido”, escribió Peter H. Reynolds, autor e ilustrador de “The Dot”, en un homenaje en Twitter. Carle, dijo, “dejó su huella, salpicando con valentía e inspirando a quienes lo rodeaban a hacer lo mismo”.

A través de libros como “Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?” ("Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí?"), “Do You Want to Be My Friend?” ("¿Quieres ser mi amigo?" y “From Head to Toe” ("De la cabeza a los pies"), Carle presentó temas universales con palabras simples y colores brillantes.

“The Very Hungry Caterpillar”, publicado en 1969, fue recibido por padres y niños encantados con su historia de la metamorfosis de una oruga verde y roja en una mariposa orgullosamente multicolor. El libro ha vendido unos 40 millones de ejemplares, se ha traducido a 60 idiomas y ha generado orugas de peluche y una obra de teatro.

Carle escribió y/o ilustró más de 75 libros, a veces en sociedad con Bill Martin Jr. u otros autores, pero la mayoría en solitario. Uno de sus últimos fue “The Nonsense Show” de 2015, centrado en un desfile de peces voladores, ratones domesticadores de gatos y animales de circo.

Nacido en Syracuse, Nueva York, de padres inmigrantes alemanes, Carle y su familia regresaron a Alemania - la Alemania nazi, en ese momento - cuando él tenía 6 años. Bajo los nazis, el arte moderno, expresionista y abstracto era prohibido; sólo el arte realista y naturalista estaba permitido.

Cuando Carle tenía 12 o 13 años, un profesor de arte de la escuela secundaria cambió su vida al invitarlo a su casa, donde le mostró en secreto arte expresionista como el “Caballo azul” de Franz Marc.

“Estaba acostumbrado a cuadros bonitos con una montaña de fondo. Aunque me sacudió, siempre llevé ese día en mi corazón”, dijo Carle a NPR en 2011. Como ilustrador, dijo que eligió retratar animales en colores poco convencionales para mostrar a sus jóvenes lectores que en el arte no hay colores incorrectos. Le agradeció a Marc en las páginas de “The Artist Who Painted a Blue Horse” (“El artista que pintó un caballo azul”).

Otros de sus clásicos incluyen “The Very Busy Spider” ("La araña muy ocupada"), “The Very Quiet Cricket” ("El grillo silencioso"), “The Very Lonely Firefly” ("La luciérnaga solitaria") y “Friends” ("Amigos").

En 2002, Carle y su difunta esposa Barbara Carle fundaron el Eric Carle Museum of Picture Book Art. Ubicado en Amherst, Massachusetts, el centro sin fines de lucro de casi 12.200 metros cuadrados (40.000 pies cuadrados) es una vitrina del arte de libros ilustrados de todo el mundo.

Carle recibió premios a la trayectoria del National Endowment for the Arts y la American Library Association.

Le sobrevive un hijo y una hija.

El periodista de AP Hillel Italie contribuyó a este despacho.