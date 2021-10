"Maya and the Three" reúne a Saldaña y Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — “Maya and the Three” (“Maya y Los Tres”) reúne a Zoe Saldaña con el director mexicano Jorge R. Gutiérrez tras haber trabajado juntos en “The Book of Life” (“El libro de la vida”) de 2014. De hecho, Gutiérrez logró que buena parte del elenco de su cinta animada se apuntara para esta serie sobre una princesa guerrera en un mundo fantástico mesoamericano.

“Creo que es brillante, realmente, y creo que es una bocanada de aire fresco. La estética y los visuales que tiene en la mente para su animación es fresca, matizada, auténtica, original y absolutamente necesaria en este momento. Me encanta el hecho que como narrador, como un narrador muy fuerte, siempre comparta su cultura”, dijo Saldaña en una entrevista reciente por videollamada desde Georgia, Estados Unidos, a propósito del estreno de la serie animada el viernes en Netflix.