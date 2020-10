Martin espera llevar el sonido a otro nivel con su Music Lab

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 27 de enero de 2020 el cantante puertorriqueño Ricky Martin posa en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. Ricky Martin celebra sus cuatro nominaciones al Latin Grammy en el estudio de audio trabajando con la tecnología Orbital Audio de su Martin Music Lab. Los Latin Grammy se serán entregados el 19 de noviembre de 2020. (Foto AP/Carlos Giusti)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras conocer sus recientes nominaciones al Latin Grammy, Ricky Martin lanza Martin Music Lab, un estudio en el que planea desarrollar la innovadora tecnología de sonido Orbital Sound, incluida en la versión para audífonos de su álbum nominado “Pausa”.

“Yo de geek no tengo un pelo”, dijo el superastro puertorriqueño con humor en una entrevista el jueves, al explicar cómo se adentró en los terrenos de la ingeniería de sonido.

En realidad, dijo, fue la ansiedad que llegó a sentir durante la pandemia lo que lo llevó a experimentar con el audio para canalizarla construyendo algo positivo.

La tecnología Orbital Audio puede tener usos que van más allá de la música, como terapias de relajación para personas que sufren de estrés postraumático o enfermedades como Alzheimer. Martin planea colaborar con médicos y creadores de apps de meditación para explorar más ese campo.

“Algo de impacto para que la gente sane, eso fue lo que decreté. Lo declaré, así se lo solté al universo”, dijo.

También se podría utilizar en películas y videojuegos. De momento, ya tiene el interés de dos gamers muy importantes para él: sus hijos mayores, los mellizos Matteo y Valentino.

“Cuando yo les dije a mis hijos de 12 años que a lo mejor Orbital Audio se puede llevar al ‘Fortnite’, se volvieron locos”, dijo Martin.

Los orígenes de esta tecnología se remontan a la década de 1970, pero el equipo de Martin Music Lab ha logrado perfeccionarlo para que no sólo dé la sensación de un paneo, sino que envuelva, suba, descienda y cree un efecto dinámico para los escuchas.

La versión para audífonos del EP de Martin “Pausa” es un ejemplo del potencial que tiene esta tecnología. El cantante dijo que quería individualizar cada instrumento y hacer que, al escucharlos, diera la sensación de que están volando a su alrededor.

En este sentido se destaca especialmente la canción “Recuerdo” con Carla Morrison. “Es como que ella me está siguiendo, luego yo la sigo”, dijo el cantante al describir el efecto que tienen sus voces.

Es algo que se puede apreciar sin tener los mejores equipos, señaló, porque funciona con todo tipo de audífonos.

“El que nosotros hayamos podido llevar lo que llaman ‘surround sound’ a los auriculares es algo que nadie había podido lograr”, dijo Martin. “No podemos creer que lo hemos logrado porque hay mucha gente que lleva años intentando esto”.

El EP, nominado al Latin Grammy al álbum del año y álbum pop vocal, también cuenta con la participación de Sting, Diego El Cigala, Pedro Capó, Bad Bunny, Residente y Neha Mahajan. El sencillo “Tiburones” está nominado a canción del año, mientras que “Cántalo”, con Residente y Bad Bunny, compite por el premio a la mejor fusión/interpretación urbana.

Por ahora Martin comenzará a trabajar en proyectos de Orbital Audio con 10 ingenieros. Dijo que ya hay artistas interesados en producir sus álbumes con esta tecnología, como Bad Bunny, Residente y Mike Towers.

Producir una canción con esta tecnología puede tardar horas o días, dependiendo de qué tanto quiera experimentar el artista con ella. Eventualmente, espera que Martin Music Lab tenga un estudio físico en Los Ángeles, donde reside.

“Quiero hacer un rollo donde la gente se sienta muy, muy cómoda, que vengan en pantalones cortos, chancletas y que puedan sentirse como en su casa y que sean así como diferentes búngalos”, dijo sobre su visión del proyecto.

Martin ha logrado sobrevivir la pandemia como padre de familia y con todos sus proyectos profesionales. Reconoció sentirse afortunado, pero al mismo tiempo lamentó las cosas que se han perdido sus hijos más pequeños, Lucía, de casi dos años, y Renn, de casi uno.

“Los primeros ocho meses de su vida nunca salió de casa, no sabía lo que era un parque”, dijo Martin con un nudo en la garganta sobre Renn. “Mi hija, por ejemplo, nunca ha ido a un cumpleaños de amiguitos porque no hay. Nosotros estamos cómodos y somos muy afortunados, el agradecimiento en este hogar se nos sale por los poros porque estamos claros que hay mucha gente que no la tiene tan fácil como nosotros y les mandamos todo el amor del mundo”.

También lamentó el reciente fallecimiento del exintegrante de Menudo Anthony Galindo, quien murió el fin de semana pasado a los 41 años por complicaciones relacionadas con un intento de suicidio, según su familia.

“Es muy triste. Todo el amor y cariño para su familia”, dijo el más famoso de los ex Menudo, señalando nuevamente los efectos nocivos que la pandemia ha tenido sobre la salud mental.

“Es importante traer el tema... a la mesa porque en momentos como éste no sabes en realidad cómo nos estamos sintiendo”, dijo. “Y no tener miedo de decir me siento mal. No pasa nada. Al contrario, es importante que compartas tus emociones y nosotros como amigos, como padres, como hijos, estar dispuestos a escuchar cuando alguien que nosotros queremos no está bien”.

Próximamente Martin podrá ser visto en la película musical navideña “Jingle Jangle: A Christmas Journey”, que se estrena el 13 de noviembre en Netflix.