ARCHIVO - Miembros de la banda de cumbia Los Ángeles Azules posan durante una entrevista con The Associated Press para promover su álbum "De Plaza en Plaza" en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2016. De izquierda a derecha Alfredo, José y Jorge Mejía Avante. Los Ángeles Azules cambiaron Iztapalapa por Buenos Aires para seguir dando la vuelta al mundo con su nuevo álbum "De Buenos Aires para el mundo". (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)