Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “La tía Cósima” - Florencia Bonelli

2.- “Catedrales” - Claudia Piñero

3.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

4.- “La traición” - José Fernández Díaz

5.- “Arsenio Lupin” - Maurice Leblanc

6.- “1984” - George Orwell

7.- “Las inseparables” - Simone de Beauvoir

8.- “Mujeres que compran flores” - Vanessa Montfort

9.- “La buena suerte” - Rosa Montero

10.- “La vida mentirosa de los adultos” - Elena Ferrante

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Los nuevos brujos” - Francisco Ortega y Juan Salfate

2.- “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” - J.K. Rowling

3.- “Gambito de dama” - Walter Tevis

4.- “Harry Potter y la cámara secreta” - J.K. Rowling

5.- “Las tinieblas y el alba” - Ken Follett

6.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

7.- “Ciudad Medialuna” - Sarah J. Maas

8.- “M, el hijo del siglo” - Antonio Scurati

9.- “Hijas de una nueva era” - Carmen Korn

10.- “Las hijas de la guerra” - Brigitte Riebe

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “Delparaíso” - Juan del Val

2.- “Aquitania” - Eva García Sáenz de Urturi

3.- “Los privilegios del ángel” - Dolores Redondo

4.- “Rey blanco” - Juan Gómez-Jurado

5.- “Un océano para llegar a ti” - Sandra Barneda

6.- Bilogía “Salvaje” - Bebi Fernández

7.- “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” - Javier Castillo

8.- “El juego del alma” - Javier Castillo

9.- “El silencio de las olas” - Ángela Banzas

10.- “After, en mil pedazos” - Ana Todd

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “The Russian” - Patterson/Born

2.- “The Vanishing Half” - Brit Bennett

3.- “The Midnight Library” - Matt Haig

4.- “The Invisible Life of Addie Larue” - V.E. Schwab

5.- “Neighbors” - Danielle Steel

6.- “The Push” - Ashley Audrain

7.- “The Return” - Nicholas Sparks

8.- “Before She Disappeared” - Lisa Gardner

9.- “A Time for Mercy” - John Grisham

10.- “Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi” - Charles Soule

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “La ciudad de vapor” - Carlos Ruiz Zafón

2.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

3.- “Plagio: una novela” - Héctor Aguilar Camín

4.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

5.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

6.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

7.- “Finalmente soy yo” - Lesslie Polinesia

8.- “Sol de medianoche” - Stephenie Meyer

9.-“Línea de fuego” - Arturo Pérez-Reverte

10.- “Los seres huecos” - Guillermo del Toro y Chuck Hogan

(Fuente: Gandhi)