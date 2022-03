Jane Campion gana el Oscar a la mejor dirección

of

8 of 8

of

7 of 8

of

6 of 8

of

5 of 8

of

4 of 8

of

3 of 8

of

2 of 8

of

1 of 8

LOS ANGELES (AP) — El periodo sabático de Jane Campion en el cine no afectó el respeto y admiración que inspira en sus colegas.

Campion, cuya película más reciente hasta el año pasado era “Bright Star” (“El amor de mi vida”) de 2009, fue honrada con el premio a la mejor dirección el domingo en los Oscar por el western poco convencional “The Power of the Dog” (“El poder del perro”).

La victoria de la cineasta de 67 años marca la primera ocasión que el premio recae dos años consecutivos en una mujer, luego que Chloé Zhao ganara el año pasado por “Nomadland”. Campion es la tercera mujer en ganar en la categoría. La primera fue Kathryn Bigelow por “The Hurt Locker” (“Zona de miedo”) en 2010.

“Mucho amor a mis colegas nominados ... Todos ustedes son extraordinarios y pudo ganar cualquiera de ustedes”, dijo la cineasta nacida en Nueva Zelanda, quien calificó el premio como “un honor a la trayectoria”.

“Me encanta dirigir porque es una inmersión profunda en la historia; sin embargo, la tarea de manifestar un mundo puede ser abrumadora. Lo dulce es que no estoy sola”, dijo Campion al agradecer a los actores de la película, sus productores y Netflix, donde se estrenó y está disponible.

“The Power of the Dog”, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, está basada en la novela de Thomas Savage de 1967 sobre dos hermanos rancheros ricos y se desarrolla en Montana en 1925. Todos los actores fueron nominados.

Campion, la primera mujer nominada en dos ocasiones por dirección, se impuso sobre Steven Spielberg, que competía con su nueva versión de “West Side Story” (“Amor sin barreras). Cuando Campion fue nominada por primera vez a mejor dirección en 1994 por “The Piano” (“El piano”), Spielberg se llevó el trofeo por “Schindler’s List” (“La lista de Schindler”).

Su nominación de 1994 la convirtió en la segunda mujer en competir en la categoría, después de la pionera Lina Wertmuller en 1977 por “Seven Beauties” (“Siete bellezas”). Campion ganó el Oscar a mejor guion original por “The Piano”, mientras que Holly Hunter y Anna Paquin recibieron premios de actuación.

La victoria de Campion también la convierte en la primera mujer que ganado el Oscar en ambas categorías, guion y dirección.

Desde que los Premios de la Academia comenzaron a entregarse en 1927, un total de siete mujeres han competido en la categoría de dirección.

Campion no estuvo inactiva durante su pausa en el cine. Cocreó la serie de televisión “Top of the Lake”, que recibió en 2013 ocho nominaciones al Emmy y un premio por su primera temporada. Ella fue nominada por su trabajo en el equipo de guionistas y como codirectora.

Dijo que se sintió nuevamente atraída al cine por la novela de Savage, que calificó como “una pieza increíble de literatura”, y que se dio cuenta de que aunque disfrutaba hacer series, estaba lista para volver a hacer películas.

“La disciplina y el rigor de esas dos horas eran algo a lo que me emocionaba regresar”, dijo Campion a AP el año pasado.

Otros nominados en la categoría de dirección este año eran Paul Thomas Anderson por “Licorice Pizza”, Kenneth Branagh por “Belfast” y Ryûsuke Hamaguchi por “Drive My Car”, esta última ganadora del premio al mejor largometraje internacional.