“Im Westen nichts Neues” arrasa nominaciones a los BAFTA

LONDRES (AP) — El drama visceral de la Primera Guerra Mundial hablado en alemán “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) recibió 14 nominaciones el jueves en los Premios de la Academia Británica de Cine, mientras que las originales comedias “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”) y “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) fueron nominadas en 10 categorías.

“Im Westen nichts Neues”, una cruda adaptación de la novela clásica pacifista de Erich Maria Remarque sobre la vida y la muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, fue una favorita sorpresa y compite en las categorías de mejor película y mejor director para Edward Berger. Con sus 14 nominaciones empató el récord máximo en los BAFTA para una cinta en lengua no inglesa que alcanzó “Wo hu cang long” (“El tigre y el dragón”) en 2001.

Berger dijo que el equipo del filme estaba “sin palabras y sobrepasado” por tantas nominaciones.

Felix Kammerer, quien interpreta a Paul, el personaje principal del filme, dijo que la relevancia trágica de la historia había tocado una fibra sensible del público en la actualidad.

“Vemos muchas reacciones de la gente que nos dice que es tan estremecedor ver ... imágenes de Ucrania, y ver imágenes de esta película. Y apenas pueden distinguirse”, dijo a The Associated Press. “Lo que sigue igual que hace 100 años es el horror y la brutalidad”.

Otra de las cintas en lengua no inglesa favorita de esta temporada de premios, “Argentina, 1985” del director Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, fue nominada al BAFTA en la categoría que completan “Corsage” (“La emperatriz rebelde”), “Heojil kyolshim” (“La decisión de partir”) y “An Cailín Ciúin” (conocida en inglés como “The Quiet Girl”).

La tragicomedia irlandesa de Martin McDonagh “Banshees” tiene nominaciones a mejor película, mejor dirección y mejor actor, esta última para Colin Farrell. La aventura de metaversos alocados “Everything Everywhere” recibió nominaciones para los codirectores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como “The Daniels” (Los Danieles) — y una nominación a mejor actriz para Michelle Yeoh, quien hace años también protagonizó “Wo hu cang long”.

La extravagante película biográfica y musical de Baz Lurhmann “Elvis” compite por nueve premios, incluyendo mejor película.

Los BAFTA son el equivalente británico de los Oscar. Los ganadores serán anunciados el 19 de febrero en una ceremonia en centro cultural Royal Festival Hall de Londres y tendrán al actor Richard E. Grant como maestro de ceremonias.

Las nominaciones ayudaron a cimentar a “Banshees” y “Everything Everywhere” como favoritas de la temporada de premios, tras sus triunfos en los Globos de Oro y múltiples nominaciones para los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas en inglés).

Las nominadas al BAFTA de mejor película son “Im Westen nichts Neues”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once” y el psicodrama sinfónico de Todd Field “Tár”.

Las 10 nominadas a mejor película británica incluyen el drama familiar de Charlotte Wells de la década de 1990 “Aftersun”, la película semiautobiográfica de Sam Mendes “Empire of Light” (“El Imperio de la Luz”) y la comedia sexual de Sophie Hyde “Good Luck to You, Leo Grande” (“Buena suerte, Leo Grande”).

Como era de esperarse, la película animada cuadro por cuadro “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”), del cineasta mexicano Guillermo del Toro, fue nominada. “Marcel the Shell with Shoes On”, “Turning Red” (“Red”) y “Puss in Boots: the Last Wish” (“El gato con botas: El último deseo”), esta última con un elenco de voces encabezado por Antonio Banderas y Salma Hayek, completan la categoría de mejor película animada.

La Academia Británica de Cine introdujo cambios para aumentar la diversidad de los premios en 2020, después de que ninguna mujer fuera nominada a mejor dirección por séptimo año consecutivo y todos los 20 nominados en las categorías de actuación fueron blancos.

El proceso de votación fue modificado para agregar una ronda de “lista larga” en la votación antes de la selección de los nominados finales que son votados por los miembros de la academia, la cual incluye a varios miles de profesionales del cine. Para el premio de mejor película, los miembros de la academia eligen una lista de 15 preseleccionados que todos deben de ver antes de votar por el ganador.

Este año hay 11 directoras que compiten por premios en todas las categorías, incluyendo documental y películas animadas. Pero sólo hay una cineasta compitiendo en la categoría principal de dirección: Gina Prince-Bythewood por “The Woman King” (“La mujer rey”). Los otros nominados son Berger, McDonagh, Kwan/Scheinert, Field y el cineasta coreano Park Chan-wook, por “Decision to Leave”.

A diferencia de otros premios, incluyendo los Brits musicales, los BAFTA mantienen categorías separadas de actuación para artistas masculinos y femeninos, aunque esto se está revisando.

Las actrices nominadas son Yeoh; Cate Blanchett por “Tár”: Viola Davis por “The Woman King”; Danielle Deadwyler por “Till” (“Till - El crimen que lo cambió todo”); Emma Thompson por “Good Luck to You, Leo Grande” y la actriz cubano-española Ana de Armas por “Blonde” (“Rubia”).

En la categoría de mejor actor competirán Farrell, Austin Butler por “Elvis”; Brendan Fraser por “The Whale” (“La ballena”); Daryl McCormack por “Good Luck to You, Leo Grande”, Paul Mescal por “Aftersun” y Bill Nighy por “Living”.

“Me encanta que la mitad de ellos son irlandeses, yo, Colin y Paul”, dijo McCormack, quien está nominado por su papel como trabajador sexual en “Leo Grande”.

Este es de hecho un buen año para el talento irlandés en los BAFTA, con Brendan Gleeson, Barry Keoghan y Kerry Condon, quienes recibieron nominaciones por sus actuaciones de reparto.

McCormack, quien causó sensación el año pasado en la serie de televisión “Bad Sisters”, también compite por el premio a estrella en ascenso junto con Aimee Lou Wood, Daryl McCormack, Emma Mackey, Naomi Ackie y Sheila Atim.

La videoperiodista de The Associated Press Hilary Fox contribuyó a este despacho.