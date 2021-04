Fotogalería: Las mejores imágenes de los Oscar más inusuales

LOS ANGELES (AP) — La más reciente e inusual entrega de los Premios de la Academia fue una noche que honró nómadas y a un mesías, nuevos rostros y viejos.

La ceremonia de los Oscar la era de la pandemia fue la primera en celebrarse en Union Station en el centro de Los Angeles y fue más sencilla y con distanciamiento social sin las multitudes y muchas de las tradiciones que marcan la noche más importante de Hollywood.

Pero algunas cosas nunca cambian. La alfombra roja se hizo a menor escala y fue más modesta, pero no le faltó moda, los caballeros hicieron voltear las miradas casi tanto como las damas. En Londres, uno de los centros internacionales para esta entrega especial de los premios, LaKeith Stanfield, nominado a mejor actor de reparto por “Judas and the Black Messiah”, llevaba un mono negro directo de la década de 1970 que completó con una camisa blanca con un gran cuello. Leslie Odom Jr., nominado por “One Night in Miami” (“Una Noche en Miami...”) lució un traje dorado brillante impresionante con una camisa a juego.

“Nomadland” fue la gran ganadora de la noche y la que más rompió las barreras. La directora Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer y la primera de color en ganar en la categoría de dirección. Su protagonista Frances McDormand ganó su tercer Oscar como mejor actriz. Y la cinta se convirtió en la primera con una directora y una protagonista femenina en ganar el premio a mejor película.

Fue un año histórico para la diversidad, con nueve nominados de color de un total de 20 en las categorías de actuación. El compañero de reparto de Stanfield, Daniel Kaluuya ganó el premio a mejor actor de reparto por “Judas and the Black Messiah”. Youn Yuh-jung, nominada por primera vez a los 73 años, se convirtió en la primera actriz coreana en ganar un Oscar cuando se llevó la estatuilla a mejor actriz de reparto por su papel en “Minari”.

La ceremonia mantuvo el distanciamiento social y se sintió apagada por momentos, algunos nominados no pudieron llegar a Los Angeles y se reunieron en los centros internacionales como Stanfield y el ganador del Oscar a mejor guion adaptado Florian Zeller, quien estuvo en el centro en París.

Pero a pesar de esto los ganadores lograron mostrar su alegría y amor juntos. Kaluuya, Youn y McDormand se abrazaron y rieron juntos fuera de la sala de prensa en Union Station, cuando Kaluuya y Youn celebraban su primer triunfo y McDormand disfrutaba el suyo como si fuera la primera vez.