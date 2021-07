Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— LeBron James lidera a los Tunes contra los Goons en “Space Jam: A New Legacy” (“Space Jam 2: Una nueva era”), una secuela de la película de 1996 que tuvo a Michael Jordan como cabeza de cartel junto a Bugs Bunny. Pero el director Malcolm D. Lee no se sintió necesariamente en deuda con esa primera película. “Se trataba más del largo legado de los Looney Tunes”, dijo a la AP a principios de año. La cinta estará disponible gratis en HBO Max para los suscriptores de ese servicio durante 31 días a partir del viernes, y también podrá verse en cines. Lee dijo que era el “epítome de una película para palomitas de maíz” y que incluso obtuvo el sello de aprobación de su espectador más duro: su hijo de 12 años.

— Netflix cierra su ambiciosa trilogía “Fear Street” el viernes con el estreno de “Fear Street: 1666″, que rastrea la maldición de Shadyside, Ohio hasta los juicios por brujería. Si recién te estás enterando de esta serie, no te preocupes, no estás muy atrás. Las dos primeras entregas, ambientadas en eventos sobrenaturales en Shadyside en 1994 y 1978, recién se estrenaron las últimas dos semanas. Janiak dijo a la AP que la serie no necesariamente tiene que “consumirse en un atracón” y que verla de nuevo revelará algunos "huevos de Pascua" divertidos.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— John Mayer regresa con su primer álbum desde “The Search For Everything” de 2017. El nuevo disco se titula “Sob Rock” y el cantautor y guitarrista explora el género a menudo difamado del soft rock. “Last Train Home”, el magnífico primer sencillo, cuenta con Maren Morris en los coros y Mayer empuñando su hacha (o guitarra) como Eric Clapton. Don Was ayudó a producir el álbum y la portada tiene a Mayer en una pose muy años 80, con un estilo entre “Miami Vice” y Richard Marx.

— La secuela de “Space Jam” es no sólo para tus ojos. La banda sonora de 16 canciones está repleta de música nueva, como “Control the World” de 24kGoldn con Lil Wayne, “Mercy” de los Jonas Brothers y “See Me Fly” de Chance the Rapper con John Legend y Symba. También incluye la versión de Lil Uzi Vert de “Pump Up the Jam”, “Crowd Go Crazy” de Legend, “MVP” de BROCKHAMPTON, “Goin’ Looney" de Big Freedia, “My Guy” de Leon Bridges y “The Best” de Anthony Ramos.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— El siempre excelente Guy Pearce está de regreso para el gran final de “Jack Irish”, el thriller criminal australiano en el que interpreta a un exabogado criminalista que ahora incursiona en el cobro de deudas y problemas. En la última temporada de cuatro episodios, que debuta el lunes en el servicio de streaming de Acorn TV, Jack se enfrenta a su pasado, incluida la muerte violenta de su esposa a manos de un excliente. En este difícil viaje lo acompañan personajes de temporadas y películas para TV anteriores de “Jack Irish”, como la periodista y exnovia Linda, interpretada por Marta Dusseldorp; el aficionado a las carreras de autos Harry (Roy Billing) y el detective de la vieja escuela Barry Tregear (Shane Jacobson).

— ¿Cómo conmemorar el Día Mundial del Chimpancé el jueves? Sintoniza “Rescued Chimpanzees of the Congo with Jane Goodall” en CuriosityStream, disponible en TV, computadoras y dispositivos móviles. La serie documental de cinco partes profundiza en los extraordinarios esfuerzos de Goodall para rehabilitar a los chimpancés salvados del tráfico ilegal de vida silvestre a través del Centro de Rehabilitación de Chimpancés Tchimpounga del Instituto Jane Goodall en la República del Congo. La serie promete imágenes poco comunes de décadas de trabajo del instituto y Goodall, quien en un comunicado invitó a los espectadores a descubrir que cada chimpancé tiene valor y “merece una vida buena y plena”.

— Para los fanáticos de la lucha, el comienzo de una vida normal después de los cierres por la pandemia llega esta semana con el regreso de WWE a los eventos en vivo con público presente. Una gira de verano por 25 ciudades comienza en Texas con “SmackDown” de Houston, que se transmitirá por Fox el viernes a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT). El siguiente es “Money in the Bank” en Fort Worth (8 p.m. el domingo en el servicio de streaming Peacock) y “Raw” en Dallas (8 p.m. por USA). Una gran pelea anunciada para el domingo: Bobby Lashley se enfrentará a Kofi Kingston por el título del Campeonato de la WWE.

— Lynn Elber