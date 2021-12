Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— ¿Qué mejor que una actuación de Mahershala Ali? Una doble. En “Swan Song” ("El canto del cisne") de Benjamin Cleary, Ali interpreta a un padre de familia con una enfermedad terminal que recurre a un laboratorio de clonación experimental (Glenn Close interpreta a su médico principal) para evitarle el dolor de perderlo a su esposa embarazada (Naomie Harris) y su hijo pequeño (Dax Rey). El proceso de duplicación es total, hasta sus recuerdos más subconscientes. Es un drama de ciencia ficción sombrío y emotivo lleno de dilemas existenciales mientras el moribundo hombre lucha con su decisión y la dificultad de dejarse ir. Se estrena el miércoles en Apple TV+ y cines.

— En “The Hand of God" (titulada originalmente “È stata la mano di Dio” y en español “Fue la mano de Dios”), el cineasta italiano Paolo Sorrentino, que dirigió la luminosa odisea romana ganadora de un Oscar “La grande bellezza” ("La gran belleza"), se dirige hacia el sur, a su ciudad natal de Nápoles, para una película autobiográfica basada en su infancia en la década de 1980. En mi reseña, escribí que “Sorrentino, un cineasta melancólico pero eufórico con una cámara entusiasta y enérgica, está en el mismo estado de ánimo aquí, encontrando el esplendor divino en lo cotidiano y lo profano”. “The Hand of God”, que llega el miércoles a Netflix, fue la ganadora del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y una de las mejores películas de 2021 según The Associated Press.

— En un giro inusual, el reciente estreno de Walt Disney Co. “Ron’s Gone Wrong” ("Ron da error") llegará tanto a Disney+ como a HBO Max el miércoles tras su presentación en cines. El arreglo inusual se debe a un acuerdo de producción que pronto se eliminará entre 20th Century Fox (que Disney adquirió) y Warner Bros. Pero por ahora, puedes elegir cualquiera de las plataformas de streaming para ver esta aventura cómica animada sobre la adicción a la tecnología y el compañerismo humano. Mientras que todos los demás niños tienen compinches computarizados más elegantes y de alto funcionamiento, Barney Pudowski (cuya voz hace Jack Dylan Grazer) tiene uno dañado (Zach Galifianakis) que no funciona correctamente y no puede conectarse a Internet. En su reseña, Mark Kennedy de AP dijo que la película “cree que es subversiva cuando en realidad es muy corporativa”.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Hace casi dos años, el rapero Roddy Ricch lanzó su álbum debut “Please Excuse Me For Being Antisocial”, que llegó a la cima de la lista Billboard 200 e incluyó su éxito nominado al Grammy “The Box”. El viernes 17 de diciembre, Ricch está de regreso con su segundo disco, “Live Life Fast”. El rapero melódico de Compton ganó un Grammy por colaborar con Nipsey Hussle y Hit-Boy en la canción “Racks in the Middle” e interpretó en los Grammy con DaBaby su éxito “Rockstar”. Su nuevo álbum reflexiona sobre el joven artista lidiando con la fama repentina y el dinero e incluye el éxito “late at night”.

— Una gran cantidad de artistas de la música participarán en un concierto en línea el miércoles 15 de diciembre a beneficio de causas ambientales. The Lumineers, Jack Johnson, Black Pumas, Rhiannon Giddens y Ben Harper aparecerán en el evento “Peace Through Music” organizado por Playing for Change y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el canal de YouTube de Playing for Change. Diseñado para promover la sustentabilidad ambiental, el concierto recaudará fondos para organizaciones como Conservation International, American Rivers y World Wildlife Fund. Se basa en un concierto similar de 2020 que recaudó dinero para causas de justicia social.

— Kristin M. Hall

TELEVISIÓN

— “The Larkins” de Acorn TV es un drama familiar de época ambientado en Kent, Inglaterra, y basado en la novela de H.E. Bates de 1958 “The Darling Buds of May”. Los Larkin incluyen a Pop (Bradley Walsh), Ma (Joanna Scanlan) y sus seis hijos, entre ellos la inquieta Mariette (Sabrina Bartlett, que interpretó a Siena en “Bridgerton”). El entorno rural de los años 50 es idílico y la familia es generosa y de buen corazón, pero los tratos comerciales imprecisos de Pop son la comidilla del pueblo. La serie se estrena el lunes con dos episodios, y los otros se irán publicando semanalmente en el servicio de streaming.

— Dos creadores de la extinta “Brooklyn Nine-Nine”, Phil Augusta Jackson y Dan Goor, regresan a la comedia con “Grand Crew” de NBC. La serie está ambientada en un bar de Los Ángeles, donde jóvenes amigos profesionales se reúnen para comentar los altibajos de sus vidas. Entre ellos están Nicole Byer (presentadora de “Nailed It!”) como una ambiciosa agente de bienes raíces y Anthony (Aaron Jennings, de “Insecure”) que está casado con su carrera. “Grand Crew” estrena sus dos primeros episodios el martes.

— El cocreador del éxito de Paramount+ “Yellowstone” Taylor Sheridan trae ahora una precuela de la saga de la familia Dutton. “1883″ se describe como un recuento de la expansión occidental a través del viaje de la familia empobrecida hacia un nuevo capítulo en la Montana anterior a la estadidad. Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill y Billy Bob Thornton protagonizan el drama que se estrena el domingo 19 de diciembre. “Yellowstone”, la historia moderna de Dutton con Kevin Costner como el patriarca de un imperio ganadero, está en su cuarta temporada en el servicio de streaming.

— Lynn Elber