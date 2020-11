Esta semana: Megan Thee Stallion, “Big Sky” y Dolly Parton

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a la TV, los servicios de streaming y las plataformas musicales.

CINE

— El nuevo proyecto del realizador de “12 Years a Slave” (“12 años esclavo”) y “Widows” (“Viudas”) Steve McQueen, “Small Axe”, se estrena en Amazon Prime Video esta semana en Estados Unidos. Con cinco historias únicas, la serie antológica sobre la comunidad caribeña de Londres en las décadas de 1960, 70 y 80 comienza el viernes con “Mangrove”, sobre un grupo de activistas negros que fueron arrestados y enjuiciados por tratar de incitar disturbios. Los detenidos, conocidos como los “Mangrove Nine”, protestaban contra la discriminación policiaca en un restaurante caribeño en la zona de Notting Hill que servía como punto de reunión para activistas e intelectuales del movimiento por los derechos civiles de Gran Bretaña y solía ser objeto de redadas de la policía. Letitia Wright, conocida por su papel de la hermana menor de Black Panther, Shuri, actúa en la serie.

— Una vez que termines de ver “Mangrove”, quizás quieras darte el gusto de ver una fantasía navideña como “Dolly Parton’s Christmas on the Square”, un musical brillante que llega a Netflix el domingo. Christine Baranski interpreta a una Scrooge en tacones que trata de desahuciar a todo un pueblo en Nochebuena. Dolly, naturalmente, interpreta a un ángel que la visita para convencerla de lo contrario. Por si no fuera suficiente, el especial es dirigido y coreografiado por Debbie Allen.

— O quizá estás buscando algo de escapismo del tipo de ciencia ficción y terror absurdo. Si este es el caso, “Underwater”, protagonizada por Kristen Stewart como una ingeniera mecánica en las profundidades del mar, debuta el sábado en HBO. La película, que recuerda a “The Abyss” ("El secreto del abismo") y “Aliens” ("Aliens, el regreso"), generó reseñas mixtas cuando se presentó en cines en enero, incluyendo del crítico de AP Mark Kennedy, quien escribió que “definitivamente no es tan mala como pudo ser, pero tiene grandes fallas desde mucho antes de llegar a su conclusión débil”. Aunque quizá no era prudente gastar dinero para ir a verla en el cine, es el tipo de película hecha para entretener en casa.

— La reportera de cine de AP Lindsey Bahr

MÚSICA

— Con varios éxitos de Top 40 certificados platino, incluyendo dos No. 1, además de un EP y un mixtape que llegó a los primeros 10 puestos de las listas de popularidad, podría sonar raro pero Megan Thee Stallion lanzará finalmente su álbum debut el viernes. “Good News” es uno de los discos más esperados del año, aunque se conocen pocos detalles sobre el mismo (su lanzamiento acaba de anunciarse la semana pasada). Megan Thee Stallion tuvo bastante éxito con su mixtape “Fever” de 2019, el EP de este año “Suga” y los sencillos “WAP” con Cardi B, “Savage” con Beyoncé y “Hot Girl Summer”. Parece que esta chica también tendrá un invierno candente.

— Una familia musical en cuarentena puede derivar en un nuevo álbum. Eso fue lo que pasó con la familia Fogerty luego que comenzó la pandemia en marzo. Fogerty, su hija Kelsy y sus hijos Shane y Tyler grabaron “Fogerty’s Factory” en el estudio de su casa. El álbum de 12 canciones será lanzado el viernes, justo a tiempo para las fiestas de fin de año.

— Editor musical Mesfin Fekadu.

TELEVISIÓN

— “Big Sky” de ABC, del veterano productor David E. Kelley (“Big Little Lies”), es un thriller que se desarrolla en Montana y se desata por el secuestro de dos hermanas durante un viaje por carretera. Hay discordia marital y desavenencias entre los detectives privados que investigan el caso. Kylie Bunbury, Katheryn Winnick y Ryan Phillippe encabezan un elenco que incluye a los brillantes actores de carácter John Carroll Lynch (“The Founder”, “Fargo”) y Valerie Mahaffey (“Dead to Me”, “Young Sheldon”). La serie, que se estrena el martes a las 10 p.m. de Nueva York (0300 GMT), está basada en novelas de C.J. Box sobre la investigadora privada Cassie Dewell, interpretada por Bunbury.

— El documentalista ganador del Oscar Alex Gibney, que ha abordado temas como la caída de Enron y el funcionamiento interno de la cienciología, se enfoca en un asesinato en “Crazy, Not Insane” de HBO, que se estrena el miércoles a las 9 p.m. de Nueva York (0200 GMT). La película de dos horas presenta la investigación de la psiquiatra Dorothy Otnow Lewis sobre asesinos, incluyendo sus experiencias y disfunciones. Entre los casos que ha examinado está el de los asesinos en serie declarados culpables Arthur Shawcross y Ted Bundy. En un cambio en su estilo fílmico, Gibney se apoya en una mezcla de cinema verité, animación y películas caseras para transmitir las complejidades de la mente.

— La novela de Rumer Godden de 1939 “Black Narcissus” (“Narciso negro”) fue la base para una película de 1947 protagonizada por Deborah Kerr y Jean Simmons. Ahora, vuelve a la pantalla como una serie de tres partes que se estrena el lunes 23 de noviembre a las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT). La serie se desarrolla durante el dominio británico en India, con un grupo de monjas anglicanas encabezadas por la ambiciosa hermana Clodagh (Gemma Atherton) que buscan convertir un palacio en la cima de una colina en una misión, lo que revela oscuros secretos. Kulvinder Ghir y Jim Broadbent forman parte del elenco junto con Diana Rigg — otra oportunidad de disfrutar del trabajo de la actriz, que falleció en septiembre a los 82 años.

— Reportera de televisión Lynn Elber