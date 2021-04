LOS ANGELES (AP) — La actriz de “Game of Thrones” Esmé Bianco demandó a Marilyn Manson el viernes alegando abuso sexual, físico y emocional.

En la demanda presentada en un tribunal federal en Los Angeles, Bianco dice que Manso violó la ley contra el tráfico humano al llevarla a California de Inglaterra bajo falsas promesas de papeles en videos musicales y películas que nunca se materializaron.

Se envió un correo a un abogado que ha representado en otras ocasiones a Manson para conocer sus comentarios sin obtener respuesta. Manson dijo previamente este año que todas sus relaciones íntimas han sido completamente consensuadas.

La demanda alega que en 2009, Manson, cuyo nombre verdadero es Brian Warner, hizo viajar a Bianco por avión a Los Angeles para filmar un video para la canción “I want to kill you like they do in the movies”.

La demanda señala que se esperaba que Bianco se quedase en a casa de Manson en vez del hotel en el que había hecho una reservación, y que no había un equipo de filmación sólo Manson grabando con un teléfono.

Manson privó a Bianco de alimentos y sueño aunque le dio alcohol y drogas, la encerró en una habitación, la azotó, le dio electroshocks, intentó obligarla a tener sexo con otra mujer y la amenazó con entrar a su habitación y violarla durante la noche, afirma la demanda. El video nunca fue publicado.

Los dos comenzaron una relación a larga distancia más adelante en el año, dice la demanda.

Manson volvió a llevar a Bianco a Los Angeles en 2011, supuestamente para aparecer en su película “Phantasmagoria”, pero ese proyecto tampoco se concretó.

Durante esa visita Manson no le permitía a Bianco salir de la casa sin su permiso, la persiguió por su apartamento con un hacha y la cortó con un “cuchillo nazi” sin su consentimiento, fotografió las heridas y publicó las imágenes en internet, también sin su consentimiento, según la demanda.

“Le tomó años a la señorita Bianco comprender la magnitud del abuso físico, sexual, psicológico y emocional del señor Warner. Su carrera se vio afectada por el deterioro de su salud mental”, dice la demanda. “Ella enfrenta un desorden por estrés postraumático complejo, ansiedad, depresión y ataques de pánico hasta hoy en día como resultado”.

The Associated Press no suele identificar a personas que afirman que han sufrido abusos sexuales, a menos que denuncien públicamente como Bianco, quien dijo en un comunicado que lo hizo con la esperanza de que otros siguieran sus pasos.

La demanda señala que en ese entonces Bianco temía por su seguridad si no cumplía con las exigencias de Manson y no acudió a las autoridades. Pero su abogado Jay D. Ellwanger dijo que ahora ha decidido salir a la luz y declaró ante el FBI y autoridades locales.

Bianco ventiló por primera vez muchas de las acusaciones en febrero. Ella fue una de varias mujeres que hablaron después de que la actriz Evan Rachel Wood dijera en redes sociales que Manson abusó de ella sexual, física y emocionalmente durante su relación. En ese entonces la compañía discográfica y los agentes de Manson dejaron de trabajar con él.

En respuesta a las acusaciones de febrero, Manson escribió en Instagram que “estas recientes acusaciones sobre mí son distorsiones horribles de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido enteramente consensuadas con parejas con puntos de vista similares. Sin importar cómo, y por qué , otros eligen ahora representar incorrectamente el pasado, esa es la verdad”.

Detectives del condado de Los Angeles también dijeron en febrero que estaban investigando acusaciones de violencia doméstica contra Manson que datan de 2009 a 2011 en West Hollywood. No identificaron a la persona que hizo ese reporte.

Bianco interpretó a Ros en las primeras tres temporadas de “Game of Thrones” de HBO.

___

Andrew Dalton está en Twitter como: https://twitter.com/andyjamesdalton