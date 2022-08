En México, Smith y Frankel hablan de “complicados" Targaryen

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los actores británicos Matt Smith y Fabien Frankel visitaron la Ciudad de México para presentar el primer capítulo de la nueva serie de la saga de George R.R. Martin, “House of the Dragon” (“La casa del dragón”), ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”).

Para ambos era su primera visita a la capital mexicana y, en el caso de Frankel, se había enterado apenas un par de días antes que viajaría a México, donde estuvo acompañado por su hermano Max.