Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— La película más grande en streaming la próxima semana es “The Princess” ("La princesa"), que se estrena en Hulu el viernes 1 de julio, protagonizada por Joey King como una integrante de la realeza que se niega a casarse con su prometido (con razón, pues es un sociópata). Aún así, el acto de desafío hace que la secuestren y encarcelen mientras su prometido intenta derrocar el reino. Le-Van Kiet dirigió la película, coprotagonizada por Dominic Cooper y Olga Kurylenko. Hulu también ofrecerá el 1 de julio “Independence Day” ("Día de la Independencia"), para quienes gusten ver algo nostálgico antes del feriado estadounidense.

— Netflix agrega a su oferta toda una lista de títulos a partir del viernes 1 de julio, incluidas varias películas con actores fallecidos recientemente. Una de ellas es “Goodfellas” ("Buenos muchachos") de Martin Scorsese, con Ray Liotta como el aspirante a mafioso Henry Hill. Liotta, quien murió el mes pasado a los 67 años, tuvo que luchar por el papel en ese elenco de pesos pesados ​​como Robert De Niro y Joe Pesci. La intensidad de su actuación y su memorable narración lo hicieron destacarse. También llegarán a Netflix el 1 de julio “The Talented Mr. Ripley” ("El talentoso Sr. Ripley") y “Boogie Nights” ("Juegos de placer"), con dos actuaciones memorables de Philip Baker Hall, fallecido a principios de mes a los 90 años, como un detective obstinado y como un productor poco sentimental.

— Y si “The Talented Mr. Ripley” no satisface sus sueños de unas vacaciones en Italia, Amazon Prime Video tendrá “House of Gucci” ("La casa Gucci") de Ridley Scott el sábado 2 de julio. El llamativo drama familiar de dos horas y media es protagonizado por Adam Driver como el desafortunado heredero de Gucci, Maurizio Gucci, y Lady Gaga como su despreciada esposa Patrizia Reggiani, junto a un elenco estelar que incluye a Al Pacino, Jared Leto (irreconocible bajo las prótesis y el maquillaje) y Jeremy Irons.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Imagine Dragons está de vuelta con la segunda mitad de su proyecto de dos discos “Mercury”. “Act 1” salió en 2021 y fue crudo, confesional y abrasador, con las canciones “Follow You”, “Wrecked” y “Enemy”. El nuevo set, “Act 2”, sale a la venta el viernes 1 de julio y promete otras 18 canciones, incluidas las optimistas “Sharks” y “Bones”. En un video de la última canción, el líder de Dragons, Dan Reynolds, interpreta a un corredor de bolsa ataviado con ropa inspirada en los 80 y cabello enorme, a quien pronto se unen zombis que bailan en un homenaje a “Thriller” de Michael Jackson. Reynolds ha dicho que la canción trata sobre la fragilidad de la vida.

— El productor Jack Antonoff tiene un regalo de la era de los 70: la banda sonora de “Minions: Rise of Gru” ("Minions 2: Nace un villano"). Diana Ross, Tame Impala, St. Vincent, Brockhampton, Kali Uchis y otros cubren éxitos de los 70 de Kool & the Gang, Nancy Sinatra, The Carpenters, John Lennon y muchos más. “Shining Star” está a cargo de Brittany Howard, St. Vincent versiona “Funkytown”, “Dance to the Music” es interpretada por H.E.R. y Phoebe Bridgers canta “Goodbye to Love”.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez vuelven a ser vecinos de Nueva York que resuelven crímenes en “Only Murders in the Building” de Hulu. En la segunda temporada, los detectives aficionados son la comidilla de la ciudad, o al menos de su edificio de apartamentos, cuando son vinculados a la muerte del presidente de la junta de condominio. En un giro cruel, el trío que comenzó un podcast para desentrañar un asesinato está bajo el escrutinio de un podcast rival. Shirley MacLaine y Cara Delevingne son algunos de los invitados famosos que aparecerán cuando la serie regrese el martes con dos episodios y otros semanales.

— Tim Allen y Richard Karn, amigos en la comedia “Home Improvement”, se reúnen para “More Power”, una serie de no ficción que explora el desarrollo y la mecánica de las herramientas, grandes y pequeñas. Cada episodio de media hora se enfoca en un implemento, que se disecciona en el taller de Allen con la ayuda de April Wilkerson. Karn explica la historia de la herramienta, seguida de pruebas de campo y un segmento en el que se desafía a un creador experto a idear “nuevas construcciones locas” e innovadoras. La serie se estrena el miércoles en History Channel.

— Ken Burns ayuda a dar voz a jóvenes de 11 a 27 años con problemas de salud mental y a aquellos en sus vidas, incluidos padres, maestros y amigos, junto con expertos en la materia, en “Hiding in Plain Sight: Youth Mental Illness”. La película de cuatro horas, dirigida y coproducida por Erik Ewers y Christopher Loren Ewers, con Burns como productor ejecutivo, se transmitirá en dos partes, el lunes y martes, por PBS. Es parte de Well Beings, una campaña de medios públicos que utiliza la narración de historias para ayudar a borrar el estigma de los problemas de salud física y mental.

— Lynn Elber