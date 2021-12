Camilo visita escuela como parte de campaña del Latin Grammy

of

NUEVA YORK (AP) — Camilo salió inspirado de una reciente visita a una escuela en Miami, donde conversó con un pequeño grupo de estudiantes y cantó como parte del programa educativo “Latin Grammy en las Escuelas”.

El cantautor colombiano ganador de cinco Latin Grammy, y actualmente nominado a un Grammy anglo, participó en el evento organizado por la Fundación Cultural Latin Grammy, que en colaboración con Ford Motor Company Fund donó instrumentos musicales con un valor de 40.000 dólares al Robert Morgan Educational Center y la Hialeah Gardens Middle School en la ciudad de Florida.

“Muy emocionante, muy bonito, ver la ilusión de la nueva generación soñando con el oficio, con la música y con los instrumentos es algo que me inspira muchísimo”, dijo Camilo a The Associated Press inmediatamente después del evento, que se grabó el 27 de octubre pero que apenas el jueves por la tarde se publicó en YouTube, en la cuenta del Latin Grammy.

“Ver los primeros pasos de alguien es algo que siempre te conecta con tus primeros pasos y vuelven a despertarte, porque no importa qué tan lejos estemos en la carrera o en la ruta, siempre uno está dando los primeros pasos en algo", agregó el intérprete de “Tutu”, “Vida de rico” y otros éxitos.

El encuentro con los estudiantes se produjo justo cuando Camilo está por ser padre. Su esposa, la cantante Evaluna Montaner, espera el primer bebé de la pareja, a quien han dicho que llamarán Índigo independientemente de su sexo.

Así como salió inspirado del evento al ver la ilusión de los muchachos de recibir los instrumentos, espera poder inspirar a su bebé cuando llegue el momento a perseguir sus sueños.

“Yo tuve la bendición de tener una familia que me acompañó y me estimuló a seguir lo que yo tenía ganas de hacer, entonces sí sueño con yo poder ser ese estímulo para mi familia y para Índigo”, dijo Camilo. “Saber que lo estoy siendo también, y que lo estamos siendo con este programa del Latin Grammy en las Escuelas, me da mucha felicidad”.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.