Bardem experimenta con la música en Lyle Lyle Crocodile

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Interpretar a Hector P. Valenti en “Lyle Lyle Crocodile” (“Lilo Lilo cocodrilo”), le dio al actor Javier Bardem la oportunidad de cantar y bailar en cine, además de compartir un proyecto con un músico admirado por sus hijos: Shawn Mendes.

Valenti, quien busca infructuosamente participar en concursos de talento, descubre al pequeño cocodrilo Lyle (Mendes) cantando el tema clásico de boogaloo “I Like It Like That” de Pete Rodríguez en la bodega de una tienda de mascotas. Así es, Lyle es un cocodrilo que canta y lo hace muy bien.